「性感歌姬」迷你裙開岔至腿根辣翻　54歲小隻女穿出名模氣勢

▲凱莉米洛穿義大利品牌Roberto Cavalli 2022秋冬的豹紋迷你裙裝搭過溪長靴。（圖／翻攝kylieminogue IG）



記者陳雅韻／台北報導

澳洲「性感歌姬」凱莉米洛邁入熟女階段，依然熱力四射，日前她現身美國邁阿密參加活動，身穿以狂野動物圖騰設計著稱的義大利品牌Roberto Cavalli亮片迷你洋裝，搭配相同花紋的過膝長靴現身，細看裙子左側開岔至腿根，由三個穿扣連結裙子兩端，遊走在走光的危險邊緣，火辣指數破表。

▲凱莉米洛的Roberto Cavalli迷你裙開岔至腿根，辣度破表。（圖／翻攝kylieminogue IG）

從凱莉米洛的臉蛋與體態，很難猜出她的實際年齡54歲，駕馭起Roberto Cavalli 2022秋冬秀上的細肩帶亮片豹紋迷你洋裝毫不費力，搭上相同圖案的過膝長靴，性感時髦，身高僅有152公分的她穿出了伸展台上的名模氣勢。

▲身材嬌小的凱莉米洛穿長薛必定配迷你上身，寬版西裝外套是時髦選擇。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

凱莉米洛雖然身材嬌小，但身材比例絕佳，她除了跳舞健身維持巔峰狀態，也擅長穿搭創造修長的視覺效果，例如愛穿長靴的她，上身服裝必定是極短剪裁，才能有拉長比例的效果，而即便是穿著休閒的破洞牛仔褲，她也會配上細跟高跟鞋。

▲即便是休閒的破洞牛仔褲裝扮，凱莉米洛也搭配高跟鞋。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

►孫芸芸15萬香奈兒愛心包連環撞 與女兒背同款兼曬逆天美腿

►孫芸芸澳洲漂亮家曝光 自招強迫症上身「毛巾摺像豆腐

