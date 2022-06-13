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168減重「這時段」效果最好　減肥停滯人必看

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▲▼5個常犯減肥錯誤，減重不成反傷身。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲168減肥法是近期最風行的方法之一。（圖／pexels、unsplash）

編輯／借借

近幾年168減重方式大行其道，主要原因除了口耳相傳，原則好記加上很好施行也是重要因素，但雖然採用168減肥法限制進食時間，也有人已經施行1、2個月仍尚未看到顯著效果，信心大受影響，有營養師表示，若168一段時間體重卻沒動靜，建議選擇特定時段進食效果最好。

▲▼肥胖,減重,節食,減肥。（圖／取自免費圖庫pexels）

之前曾有相關研究發現，168減肥法在參與者沒有限制特定時段進食的情況下，平均每日攝取的總熱量仍下降20%，但研究仍跟事實上有一些差距，可能是受試者知道自己在進行減重，便會無意識的攝取更多健康食物或減少攝取更多熱量，但在實際施行中，仍會有採用168減肥法的人遇到體重降不下來，甚至反而增加的情況。

▲減肥,瘦身,減重。（圖／pexels）

有營養師建議，因為每個人體質不同，此類的人要從調整生活模式做起，食物也不適用「在8小時內想吃什麼就吃到飽」的規則進行。

首先，建議可進食的時段調整到「從早上8點到下午4點」，這樣一來一天主要攝取熱量的時候會是在早餐跟中餐，另外晚餐也可以提前到下午4點前完成。

這樣的時段會有2個主要好處，包括較早的時段比較可以配合大部分的身體日夜節奏，對賀爾蒙的平衡叫有幫助，此外，日間通常也是身體活動量最多的時段，在這時段進食可以提供身體動力之外，對熱量的消耗也更顯著。

▲▼血液瘦身法超夯，讓減重成效翻倍 。（圖／PEXELS）

近期也正是疫情爆發，許多人減少外出，自然晚上的聚會跟應酬也會降到最低，正好是適合將進食時段調整到上午的最好時機，與其準備豐富的晚餐，不如以豐富的早餐代替，也能將減肥的效率拉到最高、成功機率更大。

關鍵字：

168, 減重, 身材, 減肥

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