延長線1錯誤用法「絕對不能犯」　灰塵過多也會影響安全

▲使用延長線要注意安全。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

相信許多人家中都有使用延長線，時序已邁入夏天，正要進入用電高峰期，加上疫情尚未平息，民眾在家自煮的機率變高，使用延長線的情況就會更頻繁，要如何保障居家安全，台灣家電品牌DIKE產品經理鄭亦然分享幾個延長線安全要點，還有一點絕對要避免。

不要延長線串連延長線

延長線雖然有很多插頭可使用，也不代表是讓使用者插好插滿，每個延長線都會有額定電流，將數字乘以110V就是可承受的電功率，通常都是1650W，延長線接延長線的「插孔數」增多，全部的家電使用也不能乘以2，一樣是1650W，但這樣使用會容易造成錯覺，建議避免。

注意有使用壽命

不是一條延長線就能用到天荒地老，隨著使用時間變老舊，或是居家環境的因素，可能會造成電線剝落或老化，造成短路或硬化、生鏽，即便外觀正常，安全性早就打折扣，建議每5年要進行一次檢查，或是平時就要注意使用起來是否有焦味、鬆動跟發燙，其實過一段時間之後會出現更高規格的安規，最好是可以定期更換。

勿綑綁電線

延長線使否要選電線長的規格，其實是看個人需求，不要因為太長而將電線綑綁，可能在使用上因無法散熱出現過熱問題，此外太多灰塵堆積在延長線上，也很容易因散熱不易而造成高溫，即便有使用收納盒，也要把電線擴展開來，也要注意灰塵的清理。

最後，在購買延長線前也要選購有「商品安全標章」的產品，代表經過政府的檢驗步驟，而盡量選購2019年後出現最新的安規的產品，可容納的電流功率從12安培提高到15安培。