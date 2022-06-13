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宋智雅馬甲線炸裂甩假貨風波　糗撞Jennie 穿過的內褲頭西裝褲

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▲▼宋智雅,Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲宋智雅以亮橘色短版上衣搭配露內褲頭設計的條紋西裝褲。（圖／翻攝dear.zia IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓25歲美妝網紅宋智雅因戀愛實境節目《單身即地獄》走紅，「白富美」形象深植人心，未料卻被網友抓包穿戴的名牌是假貨，讓她不得不以親筆信、拍影片道歉認錯，並刪光YT及IG所有內容。她沉寂4個月後於本月初首度發文，今再po出露肚裝大秀傲人馬甲線，回歸的企圖心不言可喻，她所穿的連「內褲」設計的灰色直紋西裝褲，恰好與BLACKPINK成員Jennie撞同款。

▲▼宋智雅,Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲宋智雅自拍露出腹部傲人的馬甲線。（圖／翻攝dear.zia IG）

自出道以來，宋智雅一直被認為長相神似Jennie，爆紅後經常在IG曬名牌穿搭，卻被抓出不少山寨假貨，讓她名聲一夕崩壞。此次重返社群媒體秀穿搭，不再高調曬的一線精品，而是以勤練有成的腹肌線條吸睛，穿亮橘色的貼身短版上衣配低要褲亮相，青春又微性感的模樣讓死忠粉絲喊「女王回來了」。

▲▼宋智雅,Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie早在3個月前在巴黎工作時已穿過同款SCULPTOR APPAREL CO.西裝褲。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

宋智雅所穿的露內褲頭設計的灰色直紋西裝褲，出自南韓潮牌SCULPTOR APPAREL CO.，售價約3,600元，Jennie早在3個月前在巴黎工作時已穿過，同樣搭配短版上衣露出纖腰。

▲▼宋智雅,Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲宋智雅回歸IG，不再高調曬一線精品。（圖／翻攝dear.zia IG）

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宋智雅, Jennie

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