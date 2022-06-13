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楊冪難得穿紅裙化身「小辣椒」辣翻！魚尾裙襬勾出傲人「人魚曲線」

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記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪近期代言活動滿檔，日前出席美容儀保養品牌活動，再次展現了強大的時尚資源。楊冪穿著搶眼的大紅色裹胸禮服，貼身的布料加上魚尾裙襬，勾勒出宛如「人魚曲線」般的姣好身形，化身「小辣椒」性感又惹火。

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪日前出席代言品牌活動造型。（圖／翻攝自微博）

楊冪最近頻繁有代言工作，每每亮相造型都不馬虎，而日前出席品牌活動時，楊冪選穿了一襲來自倫敦品牌Solace London的紅色禮服，鮮豔的大紅色相當搶眼，同時又襯得膚色更加白皙剔透，貼身的裹胸裙裝完整描繪出楊冪的曲線，透過魚尾裙襬的設計，讓她的身材更宛如人魚一般凹凸有致，這天楊冪彷彿化身為嗆紅的「小辣椒」，相當性感火辣。

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪一身大紅色魚尾裙禮服，化身「小辣椒」性感破表。（圖／翻攝自微博）

有了搶眼的禮服造型，楊冪在妝髮上則走相對自然的淡裸系，波浪捲髮十分慵懶飄逸，替造型增添了氣勢，而腳上踩著Rene Caovilla的高跟涼鞋，黑色基底上運用金色的繫帶繞踝，優雅氣質立現，成功起到點睛之筆的作用。粉絲們對此次造型給出壓倒性好評，「紅裙冪氣場全開」、「看全身圖曲線太美，好誘惑！」、「楊冪穿紅色絕美」、「紅色YYDS」、「冪姐最近天天有活動，狀態還是很好！」

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關鍵字：

楊冪

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