溪頭明山妖怪村飯店1泊1食每人1765元！滿滿日式氛圍「預習出國」

文／C編

放假就是要好好出去玩、放鬆身心，「Her森森」推出「溪頭明山妖怪村主題飯店1泊1食雙人平日住宿券」，原價7380元、特價3530元，相當於一人只要1765元，超划算的價格可以享受到芬多精的洗禮，當然很值得衝一波。

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▲溪頭明山妖怪村主題飯店1泊1食雙人平日，原價7380元、特價3530元，點我購買。



位於南投溪頭的「明山妖怪村主題飯店」，座落於溪頭自然教育園區旁，日式風格的鳥居以及建築物，在松林町內隨處可見各式各樣奇特造型的妖怪塑像，以及穿著日式服裝的村民，每到夜晚點起的大紅燈籠，讓夜宿的旅者穿梭在山林中日式的神秘氛圍。

不僅營造出日本感的神秘氛圍，更厲害的是連房間都有著可愛的妖怪設計，處處都充滿驚喜以及可愛的氣氛，妖怪村座落於山林間，可以到附近散散步、逛逛園區，吸收滿滿的芬多精，讓身體跟心靈都得到放鬆。

妖怪村主題飯店內不同的房型，有不同的設計風格，搭配上充滿巧思的可愛洗沐備品、印有小妖怪的毛巾等，連杯子都經過設計，讓人忍不住融入妖怪村的奇幻氛圍，相當療癒又活潑。

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