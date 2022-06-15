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用1片就有10片的效果！敷面膜必學3招小技巧　讓精華徹底滲透肌膚

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文／C編

敷面膜是台灣女生很喜歡的保養模式，夏季炎熱，一片冰涼的面膜敷在臉上，立刻可以為肌膚降溫，達到鎮靜的效果，當然很受到喜愛，想要把面膜敷得透徹、肌膚被灌入滿滿的精華成分，可以透過這3個小技巧，讓敷面膜成為超高效的保養方式，敷一片等於敷了10片。

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＃精華液打底

在敷面膜之前，可以先用比較水狀、輕透的精華液或是前導液，塗抹在肌膚上打底，透過面膜的封存性跟壓力，讓肌膚吸進更多營養成分，一樣10分鐘的時間，可以更為精確的幫助肌膚補給保濕能量。

＃化妝棉吸附精華液

有些面膜裡面有很多的精華液，除了塗抹在脖子、手關節或是膝蓋等處，也可以拿出比較薄的化妝棉放進袋子裡面，吸滿精華，並且疊加在臉部需要加強的兩頰或是額頭上，加強精華液的吸收，也可以避免面膜的精華蒸散得太快。

＃用保鮮膜加強

使用保鮮膜貼在面膜的最外層，可以封存整個保濕精華，讓它更加快速的浸潤肌膚，加強保濕或是美白的呵護效果，避免肌膚還沒保濕，精華液就先蒸散光。但這招建議肌膚較不敏感的人使用，如果肌膚敏感、容易過敏，要小心慎選使用的單品，以免敏感更加嚴重。

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關鍵字：

DeMon, 面膜, 保養, Her森森

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