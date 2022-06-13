fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢6／13-6／19　雙子有職場優勢、天秤遇見真愛

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

持續承接火星的強大氣勢，羊座這週運勢不算差，不過需要特別注意自己的脾氣，有時太急太亂情緒上來就會橫衝直撞，甚至與人有口舌糾紛。另外也要小心因為貪玩過了頭而誤事，此時的你損友多過益友，如果少了判斷力，很容易被豬隊友牽著鼻子走，當心頻頻出錯，連感情都可能岌岌可危，要十分小心。

金牛座 4.21~5.20

水星自這週撤除在本命宮位的沈默壓力，也讓牛座能在無形中減少內心浮躁的感受，這週的牛兒可暫且放下你客套順從的防護罩，可以自然散發出你獨有的天然呆萌氣質，更能讓你獲得人際好印象。本週受惠於金星照臨，桃花能量強，不過這股強運來得快去得也快，單身者得要快狠準付出行動，才能讓好緣分停留！

雙子座 5.21~6.20

日星、水星的連線運勢，其實為雙子帶來了好運道，不妨把握住這段時間難得的旺運抬升期，職場上適合趁勢爭取重要任務，積極表現；另外日積月累的投資能讓你如願堅守荷包；至於感情，有對象者，此時正是彼此默契大進階的時刻，可趁著假日多花些時間相處，至於單身者人氣強勁，從聚會活動中拓展人際，也能為感情帶來曙光。

巨蟹座 6.21~7.21

太陽、水星與金星的偏安，大大削減了土星逆行存在的隱憂，本週蟹座運勢平步青雲，能維持住基本的好運，在太陽的助攻下，此時各方面運勢將有所抬昇，如果感覺壓力過大，適合先把無趣或棘手的事排開，給自己一點小小的休假時光，夏日趁著晚風涼意，可與情人、心上人共進晚餐，或觀賞電影，都能開創出不同的效果。

獅子座 7.22~8.22

雖然獅座屢屢由黑翻紅，不過要記得言多必失的重要，當心受到莫名的浮躁之氣橫澺胸口，愈是不想發生的就愈容易發生。人際和感情吉中帶凶，言語上最好保持謹慎禮貌，別理會他人的閒言閒語，避免在不注意的時候得罪別人，對情人也要多點寬容。此時積極些、忙碌些能讓你戰勝內心的悲觀，設法讓自己動起來，提升正能量。

處女座 8.23~9.22

這週處女座順著水星的出走，原本強壓在上方的壓力源大大減少，你也總算能想方設法降低內心浮躁的感受，預料將能迎接一小段喘息空間，此時短暫的清閒也能讓你有餘裕做做自己開心的事，享受較安心舒適的生活品質，只是美中不足的是桃花運勢可能稍縱即逝，還得借助火星的行動力好好為接下來的運勢打下根基。

天秤座 9.23~10.22

比起上週心情上上下下的起伏不定，這週行星金、火、木等行星行運穩定，使得原本風雨飄搖方無助感降低，連帶秤座感情運勢開出紅盤，有機會在短暫的邂逅中遇見真愛；此時秤座的工作運勢出現新一波躍升，但很快便會發現，只要堅持，暗藏的許多阻礙便會迎刃而解。不妨欣然接受晉級的考驗，把握機會展現準備已久的才華，將能受到青睞。

天蠍座 10.23~11.22

蠍座七宮多了金星加持，這週的你大大削減了態度上的殺氣和瑞氣，多了點荷爾蒙的動情激素下，作事作人都顯得圓融不再那麼咄咄逼人，此時是你情場上重振旗鼓的時間，透過興趣將能引領你找到適合的緣分，已有對象的感情波折較多，生活價值觀的差異開始讓問題浮現，不過這都是良性互動，摩擦愈多，彼此也會了解愈深刻。

射手座 11.23~12.21

這週的射手整體旺運能量將持續燃燒，在工作職場上能發揮影響力，同時也有著人見人愛的魅力，火星則讓你好運成雙，多了行動力表現也更積極，可以有叱吒風雲的功績！唯一不利的是感情，火星既能載舟也能覆舟，而這週則是讓你本身的血氣方剛更是變本加厲，對情人容易有情緒化的投射，小心不如意時千萬別遷怒情人啊！

摩羯座 12.22~1.19

摩羯自體緊繃的狀況在這週特別明顯，明明事情沒那麼嚴重，卻總是不由得往壞的那邊擔心，以致於呈現一個愁容滿面不是太爽的模樣，這德性不僅會嚇跑桃花，就連情人、友人都想退避三舍，建議容易為小事不爽的摩羯這週可以自主隔離人群，好好面對煩惱，感情暫且不急著在這時候出手，等你準備好了機會自然也會來了！

水瓶座 1.20~2.18

土星逆行本命宮位的陰影持續圍繞，對瓶兒來說，就算多了太陽與水星的力量，內心中淡淡的哀傷仍揮之不去，本週出槌的狀況雖然問題不大，卻很可能成為壓垮你玻璃心的最後稻草，可能會讓你作出逆轉性的決定，行事前最好三思啊！單身水瓶有小小的桃花，將很可能因為彼此共同的朋友、共同的工作等而與某人產生不同以往的火花。

雙魚座 2.19~3.20

本週火星在錢財宮位的作用下，對魚座來說與錢有關的事都將讓你忙成一團，為了賺錢（或還債）可能會一股腦掉進窮忙地獄中，不過忙碌是好事，讓你有機會把荷包賺飽賺滿！感情方面沾上你的都不是什麼桃花，反而是些八卦是非，最好還是明哲保身為上策！有對象者倒是可以與對方建立共同的賺錢目標，有機會在工作上互助合作！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《美麗佳人》6月星座運勢：是時候掃除障礙、自我療癒後再出發了

【2022下半年星座運勢】獅子座是轉換跑道的好時機、天蠍座疾厄宮狀況佳，健康指數滿分！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘

2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘

「死侍老婆」爆乳仙氣洋裝甜蜜約會　夫妻倆牽手力挺大咖好友

「死侍老婆」爆乳仙氣洋裝甜蜜約會　夫妻倆牽手力挺大咖好友

星巴克6／15起買一送一再加碼！　上午11點後「全品項全容量」通通送 一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？ 枕邊人打呼好惱人！營養師傳授「6個技巧」助你脫離陣陣鼾聲 她問擇偶條件「有房、有存款」過分嗎？　網呼：門當戶對果然重要 珍妮佛羅培茲「沒穿內褲」光滑臀部火辣展露　驚人紅毯造型再+1　 下一個人會更好？5個常見的「錯誤戀愛思維」讓感情路越走越窄 168減重「這時段」效果最好　減肥停滯人必看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面