安格斯12星座一周運勢6／13-6／19　雙子有職場優勢、天秤遇見真愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

持續承接火星的強大氣勢，羊座這週運勢不算差，不過需要特別注意自己的脾氣，有時太急太亂情緒上來就會橫衝直撞，甚至與人有口舌糾紛。另外也要小心因為貪玩過了頭而誤事，此時的你損友多過益友，如果少了判斷力，很容易被豬隊友牽著鼻子走，當心頻頻出錯，連感情都可能岌岌可危，要十分小心。

金牛座 4.21~5.20

水星自這週撤除在本命宮位的沈默壓力，也讓牛座能在無形中減少內心浮躁的感受，這週的牛兒可暫且放下你客套順從的防護罩，可以自然散發出你獨有的天然呆萌氣質，更能讓你獲得人際好印象。本週受惠於金星照臨，桃花能量強，不過這股強運來得快去得也快，單身者得要快狠準付出行動，才能讓好緣分停留！

雙子座 5.21~6.20

日星、水星的連線運勢，其實為雙子帶來了好運道，不妨把握住這段時間難得的旺運抬升期，職場上適合趁勢爭取重要任務，積極表現；另外日積月累的投資能讓你如願堅守荷包；至於感情，有對象者，此時正是彼此默契大進階的時刻，可趁著假日多花些時間相處，至於單身者人氣強勁，從聚會活動中拓展人際，也能為感情帶來曙光。

巨蟹座 6.21~7.21

太陽、水星與金星的偏安，大大削減了土星逆行存在的隱憂，本週蟹座運勢平步青雲，能維持住基本的好運，在太陽的助攻下，此時各方面運勢將有所抬昇，如果感覺壓力過大，適合先把無趣或棘手的事排開，給自己一點小小的休假時光，夏日趁著晚風涼意，可與情人、心上人共進晚餐，或觀賞電影，都能開創出不同的效果。

獅子座 7.22~8.22

雖然獅座屢屢由黑翻紅，不過要記得言多必失的重要，當心受到莫名的浮躁之氣橫澺胸口，愈是不想發生的就愈容易發生。人際和感情吉中帶凶，言語上最好保持謹慎禮貌，別理會他人的閒言閒語，避免在不注意的時候得罪別人，對情人也要多點寬容。此時積極些、忙碌些能讓你戰勝內心的悲觀，設法讓自己動起來，提升正能量。

處女座 8.23~9.22

這週處女座順著水星的出走，原本強壓在上方的壓力源大大減少，你也總算能想方設法降低內心浮躁的感受，預料將能迎接一小段喘息空間，此時短暫的清閒也能讓你有餘裕做做自己開心的事，享受較安心舒適的生活品質，只是美中不足的是桃花運勢可能稍縱即逝，還得借助火星的行動力好好為接下來的運勢打下根基。

天秤座 9.23~10.22

比起上週心情上上下下的起伏不定，這週行星金、火、木等行星行運穩定，使得原本風雨飄搖方無助感降低，連帶秤座感情運勢開出紅盤，有機會在短暫的邂逅中遇見真愛；此時秤座的工作運勢出現新一波躍升，但很快便會發現，只要堅持，暗藏的許多阻礙便會迎刃而解。不妨欣然接受晉級的考驗，把握機會展現準備已久的才華，將能受到青睞。

天蠍座 10.23~11.22

蠍座七宮多了金星加持，這週的你大大削減了態度上的殺氣和瑞氣，多了點荷爾蒙的動情激素下，作事作人都顯得圓融不再那麼咄咄逼人，此時是你情場上重振旗鼓的時間，透過興趣將能引領你找到適合的緣分，已有對象的感情波折較多，生活價值觀的差異開始讓問題浮現，不過這都是良性互動，摩擦愈多，彼此也會了解愈深刻。

射手座 11.23~12.21

這週的射手整體旺運能量將持續燃燒，在工作職場上能發揮影響力，同時也有著人見人愛的魅力，火星則讓你好運成雙，多了行動力表現也更積極，可以有叱吒風雲的功績！唯一不利的是感情，火星既能載舟也能覆舟，而這週則是讓你本身的血氣方剛更是變本加厲，對情人容易有情緒化的投射，小心不如意時千萬別遷怒情人啊！

摩羯座 12.22~1.19

摩羯自體緊繃的狀況在這週特別明顯，明明事情沒那麼嚴重，卻總是不由得往壞的那邊擔心，以致於呈現一個愁容滿面不是太爽的模樣，這德性不僅會嚇跑桃花，就連情人、友人都想退避三舍，建議容易為小事不爽的摩羯這週可以自主隔離人群，好好面對煩惱，感情暫且不急著在這時候出手，等你準備好了機會自然也會來了！

水瓶座 1.20~2.18

土星逆行本命宮位的陰影持續圍繞，對瓶兒來說，就算多了太陽與水星的力量，內心中淡淡的哀傷仍揮之不去，本週出槌的狀況雖然問題不大，卻很可能成為壓垮你玻璃心的最後稻草，可能會讓你作出逆轉性的決定，行事前最好三思啊！單身水瓶有小小的桃花，將很可能因為彼此共同的朋友、共同的工作等而與某人產生不同以往的火花。

雙魚座 2.19~3.20

本週火星在錢財宮位的作用下，對魚座來說與錢有關的事都將讓你忙成一團，為了賺錢（或還債）可能會一股腦掉進窮忙地獄中，不過忙碌是好事，讓你有機會把荷包賺飽賺滿！感情方面沾上你的都不是什麼桃花，反而是些八卦是非，最好還是明哲保身為上策！有對象者倒是可以與對方建立共同的賺錢目標，有機會在工作上互助合作！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《美麗佳人》6月星座運勢：是時候掃除障礙、自我療癒後再出發了

● 【2022下半年星座運勢】獅子座是轉換跑道的好時機、天蠍座疾厄宮狀況佳，健康指數滿分！