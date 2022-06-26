夏日最美「精品草編包」盤點　Loewe報紙方型水桶包、YSL圓形包都想要

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

一講到夏天，你會想到什麼？陽光、沙灘、冰品⋯⋯還有草編包！草編質料輕盈、顏色沁涼，是夏日出遊穿搭的必備單品，本篇搜集了各大品牌2022新推出的草編／竹編包，往下滑透過介紹看看哪一個最適合自己▼

Loewe

前一陣子剛上架的2022 Paula’s Ibiza系列，Loewe已推出了許多草編包款，藉由米蘭家具展再以《Weavem Restore, Renew》為題，從環保的角度再度翻玩編織設計，共有2大材質：

Coroza禾桿編織

Coroza是加利西亞地區流傳已久的一項手工技術，主要是以天然素材如禾桿、蘆葦等來編織。Loewe從多個管道回收了240個舊提籃進行再製，透過Coroza的織法賦予老物新樣貌。

小牛皮磨邊水桶包

以農村生活的簑衣為靈感，包身採用蘆葦編出流蘇外層，交織小牛皮繩索於其中而成；提把的部分，同樣為小牛皮盤繞編織，內袋則為帆布材質，並以Anagram掛飾點綴， 小號售價NT$44,000

韓國紙編

來自韓國的傳統工藝，Loewe找上Young Soon Lee來合作，研究如何用回收的舊報紙再製成耐用的材質，進而編織成日用提包。

報紙方型水桶包

保留報紙的油墨印刷文字與顏色，淡雅的灰白色調顯得相當質樸，搭配小牛皮的背帶，並在包身縫上有著立體壓紋的Loewe Anagram小牛皮作為裝飾，小號售價NT$36,000

Prada

Prada的拉菲亞草編包去年一度登上Lyst 2021的季度話題單品，今年擴大容量、推出新尺寸，到海邊遊玩所需的毛巾、換洗衣物一包就能搞定，售價NT$56,000

Dior

以Dior蒙田大道總部為靈感而生的30 Montaigne，透過拉菲亞草編織出藤格紋，清新的米色配上焦糖色的皮革飾邊，優雅滿點！售價NT$110,000

Tory Burch

Ella提籃

摩洛哥藤草編織Ella提籃，鏤空的編織設計別具夏日氣息，並以小牛皮的材質打造logo裝飾和提把背帶。 售價NT$16,900

Eleanor肩背包

若想要日常上班、約會也可以使用的包款，則可以參考Eleanor肩背包，麥稈編織搭配白色牛皮製作，視覺效果超降溫。 售價NT$25,900

Saint Laurent

外型可口如餅乾的圓形小包，用拉菲亞草編織出一圈圈的小花圖樣，低調點綴上YSL logo金飾並搭配焦糖色牛皮可調式背帶。售價NT$49,700

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