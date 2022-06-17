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Gucci護唇膏實在太美！5款新品推薦解決死皮乾燥　還原母胎美唇

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

嘴唇幾乎沒有汗腺與皮脂腺，加上缺乏足夠的角質層幫助抵禦乾燥、紫外線等環境刺激，容易缺水、乾裂、脫皮，讓不少人養成隨身攜帶護唇膏的習慣。現在就來看看今年又美又好用的最強護唇新品，從精華、膏、霜通通有，讓大家重拾母胎美唇。

Gucci古馳植粹潤護膏

Gucci也推出護唇膏了！舒適柔滑的質地來自植物油，包括乳木果黃油、霍霍巴籽油和蓖麻油，甚至有黑玫瑰油加強舒緩雙唇。

當然，最引人注目的還是復古風格的華麗外盒。金色帶有鏡子的粉盒中包裹著古馳植粹潤護膏，外面有水藍色邊飾和金色圖案裝飾，盒蓋上的文字為一句同時以法文和英文書寫的詩詞「萬物皆有美（There’s beauty in all things.）」，搭配Gucci字母標誌和貝殼的插圖實在太美。

L:A BRUKET唇部保養三步驟

L:a Bruket為人熟知的「017椰香護唇棒」早在10年前就推出，憑藉其滋養、潤澤的多功能用途，備受全球愛用者好評，每兩分鐘就會賣出一條。017椰香護唇棒可以使用於塗擦唇彩之前，為唇部肌膚提供一整天的高度保濕，亦可覆蓋於唇彩之上，形成光滑薄膜耀發迷人色澤，甚至可以用來保濕臉部局部特別乾燥區域。

延續017椰香護唇棒的成功基礎，L:a Bruket今年推出兩款全新唇部保養商品-270苺果溫和柔化唇霜、271海藻修護潤澤唇膜，打造出完整的唇部保養三步驟。

第1步驟：270苺果溫和柔化唇霜

獨特結合三種不同大小與形狀的天然植物顆粒，包含甜菜鹼、玫瑰果籽、蔓越莓籽。甜菜鹼是由甜菜根萃取的結晶，無色棱角狀的顆粒，協助去除肌膚表面的大片皮屑。玫瑰果籽呈現黃褐色圓形顆粒，用以按摩。蔓越莓籽外觀為紅色扁平顆粒，溫和去除唇部肌膚微小皮屑。

略帶油潤的霜狀質地蘊含有機玫瑰果油、有機胡蘿蔔油，富含維生素A、C及不飽和脂肪酸，滋養並保護乾燥唇部。

第2步驟：271海藻修護潤澤唇膜

無水的高濃縮配方，集結微藻及紅藻、乳薊油、有機玫瑰果油等等，維護肌膚屏障，舒緩乾燥不適感受。

建議在唇部停留10至15分鐘效果更佳，後續疊擦椰香潤澤護唇棒，完美封存豐沛水分。亦可以做為晚安唇膜使用，塗抹於雙唇並停留過夜，深層潤澤鎖水。

第3步驟：017椰香護唇棒

僅採用六種天然與有機成份打造的純淨護唇棒，以優異的保濕功效與多用途特色，成為熱銷10年、備受讚譽的品牌明星商品。蘊含蜂蠟、杏仁油和椰子油，滋養並保護唇部，提供持久舒適潤澤功效。

Bobbi Brown晶鑽桂馥修護潤唇精華

後疫情時代來臨，多數人比以往更在乎保養肌膚，卻容易忽略唇部小細節。因此Bobbi Brown向來頗受好評的晶鑽桂馥潤色護唇膏再新添生力軍「晶鑽桂馥修護潤唇精華」 ，以豐富植萃保養配方打造24小時滋潤修護，給雙唇提供完整呵護、撫平紋路、還原裸嫩粉唇，解決長時間戴口罩乾唇困擾。

這支被Bobbi Brown 稱為「美唇小熨斗」的護唇精華，配方中一口氣添加10款精華油，如橄欖油、酪梨油、乳油木果油、白芒花籽油、荷荷芭籽油等，加上玻尿酸、 神經醯胺、胜肽等能平滑細嫩唇部肌膚，讓唇部更飽滿及濕潤。透明無色配方可白天作為唇部打底或單獨使用、夜間厚敷等等，多功能修護美唇。

ILIA純淨修護潤唇膠

▲ILIA純淨修護潤唇膠採用天然純素配方，搭配陶瓷抹頭設計，隨時協助嘴唇補水、鎖水。

ILIA特地在純淨修護潤唇膠中以仙人掌油、蓖麻籽油、乳油木果油等黃金滋養配方，結合草綠鹽角草、植物角鯊烷、玻尿酸鈉等成份加強保濕與鎖水。塗抹後形成輕薄保護膜，使唇部更加水潤健康。

搭配陶瓷抹頭設計，冰涼觸感幫助舒緩雙唇，不論是素唇時給予雙唇滿滿潤澤修護，或是塗抹唇彩前作為唇部保濕打底、或塗抹唇彩後直接疊擦，都能輕鬆創造豐盈水感彈嫩唇。

CHANEL香奈兒COCO持色潤唇膏

香奈兒今年推出全新COCO持色潤唇膏，主打增色、滋潤一次擁有，屬於潤色的護唇膏，不過裡頭其實有支透明無色款，可以直接當成護唇膏使用。

COCO持色潤唇膏結合保濕活性成份、乳油木果油和橄欖菁萃油等植萃蠟質，及COCO唇膏系列的水潤複合因子（Hydra Boost Complex）核心配方，賦予雙唇極致修護。絲滑質地能輕易推勻，一整天持續為雙唇補水保濕。其中#912屬於透白霧光款，一抹打造清透光感雙唇。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 護唇膏

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