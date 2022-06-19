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《紅丹心》姜漢娜發光肌養成術！隨身必帶3物「保持潤澤」最重要

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

過去作品都以女二為主的姜漢娜，近期在《紅丹心》中與李準搭檔擔綱主演，獲得好評，看得出來姜漢娜都以淡妝為主，好膚質整個透出來，她的保養秘訣有哪些？

潔顏粉洗臉

過去姜漢娜曾上過節目《拜託了化妝台2》分享自己保養的方法，其中有一樣就是使用潔顏粉洗臉，運用起泡網或雙手搓出豐厚的泡沫，能夠溫和帶走臉上髒汙，也能減少拉扯到肌膚。

精華液、安瓶加按摩

在保養上，姜漢娜特別注重精華液的步驟，在肌膚特別需要營養的時候更會仰賴安瓶的力量。除此之外，她也非常重視按摩手法，擦上保養品時一定會由下往上按摩，脖子也不會漏掉，耳後淋巴處則會向下帶。

保持潤澤

韓國氣候乾燥，姜漢娜非常著重補水，除了多喝水補充體內水份外，她一定會隨身攜帶護手霜、凡士林和保濕噴霧，讓自己的臉蛋、雙手和雙唇隨時隨地保持滋潤。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芭蕾舞、皮拉提斯、高爾夫

最後在體態上，姜漢娜不只從小就練習芭雷舞，也很熱衷於皮拉提斯讓身體線條更順暢、緊實，除此之外也會打高爾夫球，都是全身性的運動，保持好體態的同時也讓氣色保持在紅潤的狀態，對膚況也很有幫助。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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延伸閱讀：

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飲食選擇決定肌膚狀態！皮膚科醫師：吃「這些」對美肌大有幫助

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 紅丹心, 姜漢娜, 洗臉

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