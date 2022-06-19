《紅丹心》姜漢娜發光肌養成術！隨身必帶3物「保持潤澤」最重要

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

過去作品都以女二為主的姜漢娜，近期在《紅丹心》中與李準搭檔擔綱主演，獲得好評，看得出來姜漢娜都以淡妝為主，好膚質整個透出來，她的保養秘訣有哪些？

潔顏粉洗臉

過去姜漢娜曾上過節目《拜託了化妝台2》分享自己保養的方法，其中有一樣就是使用潔顏粉洗臉，運用起泡網或雙手搓出豐厚的泡沫，能夠溫和帶走臉上髒汙，也能減少拉扯到肌膚。

精華液、安瓶加按摩



在保養上，姜漢娜特別注重精華液的步驟，在肌膚特別需要營養的時候更會仰賴安瓶的力量。除此之外，她也非常重視按摩手法，擦上保養品時一定會由下往上按摩，脖子也不會漏掉，耳後淋巴處則會向下帶。

保持潤澤

韓國氣候乾燥，姜漢娜非常著重補水，除了多喝水補充體內水份外，她一定會隨身攜帶護手霜、凡士林和保濕噴霧，讓自己的臉蛋、雙手和雙唇隨時隨地保持滋潤。

芭蕾舞、皮拉提斯、高爾夫

最後在體態上，姜漢娜不只從小就練習芭雷舞，也很熱衷於皮拉提斯讓身體線條更順暢、緊實，除此之外也會打高爾夫球，都是全身性的運動，保持好體態的同時也讓氣色保持在紅潤的狀態，對膚況也很有幫助。









【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2022男生保養品5品牌推薦，簡單就能控油、抗老、保濕！

● 飲食選擇決定肌膚狀態！皮膚科醫師：吃「這些」對美肌大有幫助