43歲李孝利的天然凍齡哲學！出道超過20年　至今仍是性感傳奇

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

南韓女星李孝利出道超過20年，是韓國idol界的傳奇之一，今年剛滿43歲的她不論是體態、膚況都維持的非常好，不僅是粉絲，也是現今韓國偶像眼中的傳奇存在。

國民妖精李孝利

1998年以韓國歌唱團體Fin.K.L.的隊長身份出道、2003則以個人身份出道，大走性感路線，在當時也引發「李孝利效應」，更有南韓「國民妖精」的稱號，出道多年來在10代、20代、30代都拿過歌謠大賞，在韓國歌謠界是非常受尊重的前輩。

婚後定居濟州島，近幾年多在綜藝節目中跟大家見面，像是《玩什麼好呢》、《孝利家民宿》等，最近撥出的《首爾Check in》就記錄下李孝利到首爾工作的模樣。

李孝利個性率真、有趣又好相處，工作起來則相當敬業，至今依舊維持著非常好的狀態，出道多年來已經不太用當年極端的方法瘦身，近幾年多歸功於「習慣」，是李孝利的天然凍齡哲學。

每日Morning Routine：空腹普洱茶、瑜伽

如果是《孝利家民宿》或《首爾Check in》的忠實觀眾應該很熟悉了，不論是住在朋友家或飯店，李孝利每天起床都會先沖一杯普洱茶後開始做瑜伽，透過空腹喝茶幫助消化和代謝，接著開始做瑜伽，幫助雕塑身體曲線，也讓心靈平靜下來，用這樣開始自己的一天。

飲食：海鮮補充蛋白質、生食



在飲食上，李孝利著重在原型食物上，也會吃不過多烹煮、調味的食材，像是蔬菜、堅果類等等，都盡量不加熱、不烹煮，但依然會補充足夠的蛋白質和澱粉，她尤其喜歡海鮮，是更加低卡的蛋白質來源。

運動：游泳、遛狗



李孝利有游泳運動的習慣，在《首爾Check in》中也有揪自己濟州島的好友一起去游泳，她曾分享過對她來說水中的阻力更強，更能夠消耗熱量，同時她和老公在濟州島養了許多狗狗，也需要帶他們去散步等等，也是運動習慣的一種。





心態：與自然共處、維持好心情

有在看欣賞李孝利節目的大家不難發現，李孝利個性樂觀、率直，臉部保養甚至沒有太多步驟，只用擦完手的護手霜隨意地抹到臉上，卻仍能維持好膚質，和她的作息、生活習慣都息息相關，擁有好的心態真的非常重要啊。







【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 減脂期體重持續不降？破解這3大迷思 瘦回S號不是問題！

● 瘦身餐自己煮安心又健康！記住這5個要訣天天吃飽不怕胖