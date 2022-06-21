Jennie私下愛用小物公開！喜歡「燒線香」、頭皮按摩器藏媽媽的愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

去年開設個人Youtube頻道的Jennie，在短短一年就已突破800萬大關，走在時尚潮流最尖端的她，特別公開了私底下的愛用品與粉絲分享，快來看看有哪些必備的愛用小物吧！

Lululemon瑜伽滾筒

Jennie表示這是她在LA時買的泡沫滾筒，出國時也會將這個滾筒和瑜伽墊一起帶在行李箱，在外也能隨時伸展背部、肩膀、頸部，舒緩任何地方的肌肉，是一項不能沒有的必備品。

▲Jennie愛用品公開。（圖／翻攝自Jennie Selfcare 影片，下同）



REFA GRACE HEAD SPA頭皮按摩器

Jennie說媽媽從小就告訴她要做好頭皮管理，這款頭皮按摩器還是媽媽特地買給她的。當有壓力時使用這台按摩頭皮穴道會覺得很紓壓，偶爾還會滴上幾滴精油搭配按摩，效果會更好。

REFA FOR BODY 身體滾輪

這也是一款按摩滾輪，Jennie分享因為大腿很容易水腫，所以很喜歡用這台身體滾輪來放鬆，以及用來消小腿及大腿的浮腫，也是出國時一定要帶在身上的愛用品。

LUSH粉紅泡泡糖唇部去角質

因為行程的各種拍攝經常需要更換唇色，總是會不斷地來回擦拭嘴唇而導致嘴唇受損，所以特別喜歡做唇部的照顧保養，只要有空閒時間就會使用。

BATH BOMB

Jennie介紹的是一款帶有香草香氣的圓形沐浴球，並表示自己很喜歡嘗試不同香氣的沐浴球，所以會傾向一次大量購買各式各樣的不同的香氣，收集起來想用時就可以用。

NUXE蜂蜜滋養身體磨砂膏



這款磨砂膏適用於敏感性及乾燥肌膚，Jennie在工作之餘，只要有時間一定會使用身體磨砂膏進行保養，因為非常勤於保養及照顧，才能使皮膚摸起來更柔軟。

Tamburins沐浴露及乳液

近期Jennie與韓國品牌Tamburins展開新的合作，品牌依照Jennie的喜好送了這兩罐全新的BIGALICO系列的沐浴露及乳液，是帶有苦橙、雪松及甘草香氣的產品。Jennie並表示自己在挑選乳液上不喜歡質地太輕薄的，更喜歡含有大量水分、奶油狀質地的，而這項產品質地濃稠度很剛好，且含有淡淡的香氣，自從收到這份禮物後就一直持續使用。





Tamburins護手霜

品牌Tamburins特地為Jennie製作了只屬於她的護手霜，外型是像鑰匙圈一樣的可愛造型，方便掛在包包上及在外出時使用。

SATYA SAI BABA Nag Champa線香

Jennie因為現在和寵物狗狗住一起，有一件真的很喜歡但不能做的事，那就是「燒線香」，這是能讓她放鬆心情的方式之一，所以只要是出國就一定會帶著，並表示香氣對她來說是非常私人且絕不可缺少的，就像音樂般的存在。

最愛的香調

Jennie因為對香氣很敏感，容易感到頭暈，所以不太喜歡香水的香味，更偏好果香、檸檬、柑橘或是淡淡的茉莉、嬰兒爽身粉的香味，特別喜歡偏向自然的香氣，像是木香、泥土香等等。

必備助眠香

Jennie在睡前總是會先在耳後塗上Stress release oil來釋放壓力，選擇的也是帶有柑橘基調的香氣，並表示在談論的過程中也意識到自己是真的很喜歡柑橘調的氣味。

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