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準備起飛！大尺寸行李箱成吸睛行頭　4個品牌推薦高顏值又實用

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

期待已久，2022下半年度或有機會出國走走，專注於細節、造型的你，怎能沒有一咖亮眼的行李箱？

在與行李箱櫃姐閒聊過程中，打聽到最近行李箱的銷售節節攀升，尤其是大尺寸的托運行李箱都已售罄！被病毒關了兩年多，身邊也有不少朋友陸續準備出國（或已經出發），對於各國國門開放，相信大家對於即將到來的出國旅遊皆蠢蠢欲動。

放眼下半年有希望可以走出台灣，到異地大啖美食、盡情血拼，你需要的是一個可以裝載滿滿戰利品的行李箱，以下盤點4個高顏值且不同風格的行李箱品牌以及其推薦款式。

American Tourister

Curio系列

創立於1933年的American Tourister，是目前線上排名名列前茅的行李箱品牌，主打好入手的價格就可以買到堅固耐用的高CP值行李箱。首推獲得德國紅點設計獎肯定的Curio系列，漩渦式的外殼設計的靈感源自黑膠唱片在旋轉時的樣子。耐撞、耐衝擊的PP材質，卻相當輕巧，並暗藏可擴充式的收納空間，報復性購物不怕裝不下！推薦購入托運大尺寸。

 
 

Frontec系列

American Tourister新推出的Frontec系列，編輯最推薦登機箱的尺寸，原因有三：

1.前蓋的收納空間附有筆電收納槽，登機不用再額外攜帶電腦包；除此之外，過安檢只要打開前蓋、即可優雅拿出筆電。

2.滑手機日常，最討厭跳出低電量通知，不用額外拿出行動電源，Frontec登機箱自帶USB充電槽！拖著登機箱逛免稅店，不用手忙腳亂又拿手機又拿行充。

3.低彩度的超美調色，滿足外貿協會對於外型的要求。

via GIPHY

Lojel

Cubo前開擴充箱

來自日本的Lojel，品牌名稱為「Let Our Journeys Enrich Life」，意旨透過旅行豐富生命。Lojel提倡「壞了就修」的質樸消費習慣，積極開發模組化設計，讓送修過程可以針對壞掉零件做更換，不僅更有效率也較為環保。Cubo系列最大的優點便是前開蓋的設計，這小小的細節卻是大大的方便，原因在於：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.有時誤帶禁品（ex. 易燃物），在check-in櫃檯，地勤會要求從中取出，傳統全開式的行李箱在大庭廣眾下掀開多少會感到有些赤裸與害羞，前開式的巧思就可避免這樣的尷尬狀況。

2.不知道大家是否有待過膠囊旅館或是空間較小的旅社，小到托運行李箱無法完整展開⋯⋯。前開式的設計只需要一半的空間，附上扣帶支撐，大幅提升方便度。

 
 
 
 
 

 
 

Globe-Trotter

創立於1897年的Globe-Trotter，行李箱以復古滿點、英倫氣質的韻味深得人心。曾為英國軍用行李箱的指定供應商，Globe-Trotter的愛好者還有英國首相邱吉爾首相、英國皇室等。別以為Globe-Trotter空有外型，使用品牌流傳已久且為獨家專利的Vulcanised Fibreboard（硬紙纖維），兼顧質輕與耐用，行李箱的八個邊角細心包邊以強化商品耐用度，因繁複做工被稱為行李箱界的愛馬仕。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

推薦款式

Globe-Trotter除了一般的行李箱，另有針對腕錶、珠寶、美妝品所設計的收納箱，尤其推薦給細節控。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tuplus

極簡控請參考Tuplus！來自上海的行李箱品牌，以鋁鎂合金材質為主要素材，可想而知其重量之輕、耐撞程度之高。乾淨利落的線條，在2019年深得紅點獎評審團的心、並獲獎肯定，即使擺放在家裡作為擺飾都覺得舒心。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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延伸閱讀：

● 只知道RIMOWA就落伍了！6個與RIMOWA齊名的行李箱品牌務必筆記

●CROWN BOXY全新行李箱登場！絕美「鼠尾草綠」新色，輕旅行時髦配件就是它

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 行李箱, 旅行

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