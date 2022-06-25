《夏娃》徐睿知露出招牌螞蟻腰　5位「腰精系」女星的A4腰也不輸她

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

熬過前陣子的追劇空窗期，終於等到話題韓劇《夏娃的醜聞》開播，劇中飾演女主角李拉艾的徐睿知，擺脫校園霸凌、恐怖情人…等黑歷史後重新出發，自然掀起戲迷們強烈關注，而她為戲所拍攝的形象照，又再讓她的招牌螞蟻腰受到熱烈討論。

徐睿知

腰精系代表女星，徐睿知不是第一肯定也排第二，回顧她之前在《雖然是精神病也沒關係》中，就曾多次以高腰設計的服裝，展現自己的螞蟻腰，在當時掀起廣大迴響，不少人都對她又細又窄的腰圍感到震驚。此次為《夏娃的醜聞》拍攝的形象照中，穿著韓國婚紗品牌Bridal Kong訂製的黑色羽毛禮服，使螞蟻腰再次受到關注。

Jennie

前陣子去到美國加州參加Coachella音樂節的Blackpink Jennie，以一片式的綁帶上衣登上熱搜，類似肚兜造型的設計，不但露出一整片的美背，連同她的招牌細腰也跟著曝光。

Rosé

同樣是Blackpink成員的‎Rosé，以金色長髮、細長鉛筆腿讓人印象深刻，然而，Rosé也是A4腰代表女星，翻開她的Instagram就能發現，Rosé大露腰身的美照可不輸Jennie。

Krystal

魅力不輸姊姊Jessica的水晶Krystal，也是韓國藝能圈的腰精女星代表，在當初女團活動時，因為腰間不僅沒有贅肉，更練出多塊腹肌，讓她成為許多女生勵志減肥的目標。

潤娥

成為Miu Miu女孩的少女時代成員潤娥，穿上Miu Miu最新一季的短版上衣和低腰牛仔褲，大方露出她纖細的腰身。

楊冪

每演一部就紅一部的中國女星楊冪，也有人人稱羨的纖細腰身，私服穿搭的牛仔褲皮帶必須繫到最緊、合身上衣還會有空隙，實在很難想像，大冪冪已經是生過小孩子的母親。

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