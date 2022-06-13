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3款夏季必學的編髮造型　超簡單3步驟就擁有時髦感

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記者李薇／台北報導

夏季到來，很多長髮的女孩已經忍不住綁起馬尾，除了做事方便，更重要的是比較不會悶住、很熱，以下就盤點三款厲害的髮型造型，只要照著綁就可以輕鬆擁有時尚感，搭配簡約的髮飾，更顯得簡約有型。

【編髮馬尾1】

▲馬尾,髮型,造型。（圖／IG）

1.先把頭髮分為上下兩層，接著把下半部綁出馬尾

2.上半部分成兩股，旋轉編出麻花造型，大約旋轉兩圈左右，接著把馬尾也包進去裡面。

3.將上半部編成麻花造型的髮尾用橡皮筋收尾，最後用橡皮筋將兩股都綁起

4.在左邊上半部髮型的部分可以用夾子製造出充滿設計感的氛圍

【編髮馬尾2】

▲馬尾,髮型,造型。（圖／IG）

1.先把整個頭髮分出上半部1／3左右，綁出馬尾

2.將著拉出左右兩邊，一樣綁成馬尾；再拉出左右兩邊頭髮，綁成馬尾之後，向右邊轉一圈，並且馬剛剛以上兩條馬尾收進去。

3.最後將所有頭髮綁成一個馬尾之後，按照頭髮的紋理，抓出一些小髮絲，讓造型看起來更加自然。

【編髮馬尾3】

▲馬尾,髮型,造型。（圖／IG）

1.先將所有頭髮綁成一個馬尾。

2.接著把馬尾分為左右兩邊，在右邊的部分，留大約一個指節的距離，綁上橡皮筋

3.接著再把左邊的馬尾，穿過右邊一個指節髮絲的中間，並且重複2到3的步驟，約2、3次

4.最後把兩股髮絲都綁在一起，製造出只有一股的馬尾質感即可。

關鍵字：

馬尾, 髮型, 造型

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