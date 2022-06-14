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影后潔西卡雀絲坦秀深溝美翻了！「美恐女王」獵奇泡泡裙搶風頭

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記者王則絲／外電報導

奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）於12日晚間出席第75屆東尼獎（Tony Award）擔任頒獎人，她一身粉色低胸禮服秀深溝性感登場，搭配上浪漫捲髮與紅唇妝容美翻了；以驚悚影集《美國恐怖故事》聞名的莎拉保羅森（Sarah Paulson），同樣是獲獎無數的影視后等級大咖，同場現身則是以「獵奇泡泡裙」搶盡了風頭。

▲Jessica Chastain。（圖／翻攝自IG）

45歲潔西卡雀絲坦在今年的奧斯卡首度封后，達成一項演技里程碑。這回擔任東尼獎的頒獎人，潔西卡雀絲坦選穿一襲GUCCI的淺粉色緞面禮服，並佩戴GUCCI Hortus Deliciarum 高級珠寶系列的耳環，浪漫的捲髮垂在肩上起到修飾的效果，粉色眼妝與紅唇則是呼應服裝的小巧思。

低胸的平口裙讓潔西卡雀絲坦托出性感的深溝線條，典雅高級又不失女人味，獲得粉絲們一片好評：「對她來說一點都不難駕馭，但是真的好看」、「這個顏色穿在她身上太好看」、「女神」、「我結婚也好想穿這套！太美！」

鏡頭轉到另一邊，有「美恐女王」之稱的莎拉保羅森也出席典禮，她盤起All back的古典髮型，收得很乾淨利落，以凸顯狀態絕佳的美麗臉龐，不過令人目不轉睛的是她身上的服裝，為來自MOSCHINO的五彩亮片連衣裙，上半身看似正常的宮廷風剪裁優雅且華麗，但到臀部位置做了獵奇的泡泡設計，充分展現品牌的風格，的確製造不少話題，不過許多網友表示不是很喜歡，直喊：「NOPE」、「如果沒有那奇怪的泡泡會更好」、「不是，她要怎麼坐下？」

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關鍵字：

潔西卡雀絲坦, Jessica Chastain, GUCCI, 莎拉保羅森, Sarah Paulson, 美恐女王

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