fb ig video ETtoday search mobile

每天都需要卸妝？皮膚科醫師揭「常見保養疑惑」7大真相

>

▲▼皮膚科醫師曝保養6大真相。（圖／翻攝ＩＧ）

▲保養做對才能真正養護肌膚。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導　

保養天天做，不代表你都做對了。知名皮膚科醫師廖苑利就盤點許多人都有的7大常見保養疑惑，像是「乳液、乳霜要全套用才好？」「每天都需卸妝？」等，從清潔、保濕到美白，一一解答真相，快來看看你的保養有沒有做錯。

＃用化妝水濕敷來保濕？

可以用於救急，但是不可以每天使用，容易導致肌膚更乾燥，甚至敏感、長痘。

＃乳液和乳霜要全套一起用？

不需要，因為乳液和乳霜都有保濕作用，只要選擇一個適合的、覺得舒適的就可以了。

＃洗面乳有美白、抗老的作用？

沒有，其實洗面乳最大功能還是清潔。

＃每天都需要卸妝？

其實不需要，如果日常只是使用不防水的防曬甚至粉底，沒有使用其餘化妝品，都可以通過一般洗面潔顏產品洗掉。

＃用美白藥膏效果更好？

美白藥膏一般用於治療是針對黃褐斑、雀斑、老年斑等皮膚損傷後留下的色素沈澱，效果很好，但是刺激性很大，不可自行用於護理。平時還是建議使用美白保養品，且日常做好防曬才是正確美白法。

＃醫美面膜的效果比普通面膜更好？

醫美面膜理論上要求比化妝品面膜高一些，相對來說，醫用面膜成分會更簡單安全，若是敏感肌、皮膚炎、問題肌等在治療穩定階段，使用醫用面膜安全性會更高。

＃可口服保健品或藥品美白？

在保證健康情況下，可以口服維生素C、谷胱甘肽來美白提亮膚色，藥物的部分，可在專業醫師指導下口服傳明酸，不過口服傳明酸會到身體凝血功能有影響，切勿自行隨意使用。

►吃了就變美！皮膚科醫師推薦5大美肌食物　鮭魚抗老又能防粉刺

►洗臉洗錯難怪皮膚差！皮膚科醫師曝「正確清潔」7大關鍵

►皮膚科醫師曝「防曬乳致痘真相」！依長痘階段決定是否塗防曬

關鍵字：

保養, 護膚, 迷思, 疑惑, 真相, 清潔, 保濕, 美白 , 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

星巴克6／15起買一送一再加碼！　上午11點後「全品項全容量」通通送

星巴克6／15起買一送一再加碼！　上午11點後「全品項全容量」通通送

延長線1錯誤用法「絕對不能犯」　灰塵過多也會影響安全

延長線1錯誤用法「絕對不能犯」　灰塵過多也會影響安全

168減重「這時段」效果最好　減肥停滯人必看 睡眠好能產生「瘦體素」　把握4個重點身體不易胖 「死侍老婆」爆乳仙氣洋裝甜蜜約會　夫妻倆牽手力挺大咖好友 楊冪難得穿紅裙化身「小辣椒」辣翻！魚尾裙襬勾出傲人「人魚曲線」 2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘 第一眼看見什麼？看出你最容易在愛情、人情還是錢財上吃虧？ 營養師曝「免疫力太強」反而會傷身！調節免疫5大飲食重點快記好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面