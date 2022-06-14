fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「吃堅果好處」，杏仁果一天5粒剛剛好

>

▲▼營養師曝堅果好處。（圖／Pixabay）

▲堅果營養價值豐富，適量補充對身體好。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

研究指出吃堅果能增強保護力，營養師高敏敏分享，大家都知道堅果好，但不會天天吃，調查指出無論是兒童、青少年，甚至是成人，每日堅果攝取皆不足1份，那麼到底可以吃多少呢？她分享想建議一天1份堅果來取代生活中部份油脂，如何正確吃？現在趕快筆記。

營養師高敏敏分享，曾有位想開始執行健康飲食的男生，一週就吃掉一桶堅果，直接胖了2公斤，到底一天能吃多少粒呢？高敏敏表示，一份堅果等於5克好油脂，也等於45大卡，相當於杏仁果5粒、夏威夷豆5粒、榛果5粒、腰果5粒、胡桃2粒、核桃2粒、巴西堅果2粒。

除了堅果以外，很多人也會吃堅果棒，其實只要掌握好份量就不怕超標，挑選時謹記整根用全天然堅果、不含人工色素、香調、防腐劑，吃起來最安心。

▲▼營養師曝吃堅果好處。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

她也分享吃堅果好處多多，列舉優點如下：

#保護心血管健康

堅果中的單元不飽和脂肪酸可以發揮“好油趕壞油”的功效，幫助調節血脂、減少心血管疾病發生，且堅果中的維生素E是很關鍵的脂溶性抗氧化營養素，能夠保護心血管、減少自由基對血管及身體傷害。

#放鬆心情、抗壓減憂

堅果富含多種礦物質如尤其是礦物質鎂，可以幫助舒緩神經肌肉、保持體內鈣濃度平衡、促進快樂賀爾蒙 血清素的合成。

#滋潤肌膚、頭髮柔順有光澤

堅果是好的植物性油脂，天然的維生素E還能幫助皮膚抗老、改善乾枯髮、滋潤皮膚。

#降低發炎、提升保護力

堅果的Omega-3脂肪酸，可以降低現代人的體內發炎情況，當然免疫細胞就能更有能力的鞏固保護力。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

星巴克6／15起買一送一再加碼！　上午11點後「全品項全容量」通通送

星巴克6／15起買一送一再加碼！　上午11點後「全品項全容量」通通送

延長線1錯誤用法「絕對不能犯」　灰塵過多也會影響安全

延長線1錯誤用法「絕對不能犯」　灰塵過多也會影響安全

168減重「這時段」效果最好　減肥停滯人必看 睡眠好能產生「瘦體素」　把握4個重點身體不易胖 「死侍老婆」爆乳仙氣洋裝甜蜜約會　夫妻倆牽手力挺大咖好友 楊冪難得穿紅裙化身「小辣椒」辣翻！魚尾裙襬勾出傲人「人魚曲線」 2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘 第一眼看見什麼？看出你最容易在愛情、人情還是錢財上吃虧？ 營養師曝「免疫力太強」反而會傷身！調節免疫5大飲食重點快記好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面