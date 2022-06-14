fb ig video ETtoday search mobile

落髮讓人好心慌！網搜「6個方法」改善脫髮，豆漿喝起來

>

▲▼超有感！網搜「6個方法」改善脫髮 。（圖／Pixabay）

▲豆漿是養髮好物，幫助補充豐富蛋白質。（圖 / Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情使得心情緊張壓力大，加上生活作息不正常，越來越多人都有落髮的困擾，隨手一撥指間都是髮絲，地上更是有撿不完的頭髮，讓人看了好心疼，網搜防止脫髮的6個方法，現在學會還不遲。

#補充豆漿

有「髮量王者」之稱的女星范冰冰曾分享，她習慣將大豆、黑豆、黑芝麻、核桃打成豆漿，除了可以攝取優秀蛋白質，不只養出豐厚髮量，且頭髮也會變得烏黑亮麗。

#養成梳頭習慣

別怕掉髮而不梳頭，適時梳頭可以促進頭皮血液循環和放鬆，頭皮血氣通了，營養較能到達到頭皮，幫助穩固髮根。

▲▼超有感！網搜「6個方法」改善脫髮 。（圖／Pixabay）

#千萬不要熬夜

中醫表示，熬夜會使氣虛，氣虛就很難將營養傳達到頭皮，導致容易落髮，建議維持正常作息、不要熬夜，可以減緩落髮問題。

#桂圓、枸杞補氣血

桂圓、紅棗、枸杞可以補氣養血，當氣血循環順暢，自然能養出豐厚秀髮，減少髮絲掉落機會。

#不要過度減肥

很多人為了瘦身，瘋狂節食導致營養不良，這樣不僅會影響生理期，更會引發掉髮危機。

▲▼超有感！網搜「6個方法」改善脫髮 。（圖／Pixabay）

#補充微量元素

微量元素中的銅和鐵對於頭髮健康助益多，綠色蔬菜食物多含有鈣、鎂、鈉、鉀的元素，可以適量補充，另外含鋅食物也會讓頭髮強健。

►枕邊人打呼好惱人！營養師傳授「6個技巧」助你脫離陣陣鼾聲

關鍵字：

脫髮, 落髮, 掉髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

星巴克6／15起買一送一再加碼！　上午11點後「全品項全容量」通通送

星巴克6／15起買一送一再加碼！　上午11點後「全品項全容量」通通送

延長線1錯誤用法「絕對不能犯」　灰塵過多也會影響安全

延長線1錯誤用法「絕對不能犯」　灰塵過多也會影響安全

睡眠好能產生「瘦體素」　把握4個重點身體不易胖 168減重「這時段」效果最好　減肥停滯人必看 「死侍老婆」爆乳仙氣洋裝甜蜜約會　夫妻倆牽手力挺大咖好友 2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘 第一眼看見什麼？看出你最容易在愛情、人情還是錢財上吃虧？ 楊冪難得穿紅裙化身「小辣椒」辣翻！魚尾裙襬勾出傲人「人魚曲線」 營養師曝「免疫力太強」反而會傷身！調節免疫5大飲食重點快記好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面