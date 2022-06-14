落髮讓人好心慌！網搜「6個方法」改善脫髮，豆漿喝起來

▲豆漿是養髮好物，幫助補充豐富蛋白質。（圖 / Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情使得心情緊張壓力大，加上生活作息不正常，越來越多人都有落髮的困擾，隨手一撥指間都是髮絲，地上更是有撿不完的頭髮，讓人看了好心疼，網搜防止脫髮的6個方法，現在學會還不遲。

#補充豆漿

有「髮量王者」之稱的女星范冰冰曾分享，她習慣將大豆、黑豆、黑芝麻、核桃打成豆漿，除了可以攝取優秀蛋白質，不只養出豐厚髮量，且頭髮也會變得烏黑亮麗。

#養成梳頭習慣

別怕掉髮而不梳頭，適時梳頭可以促進頭皮血液循環和放鬆，頭皮血氣通了，營養較能到達到頭皮，幫助穩固髮根。

#千萬不要熬夜

中醫表示，熬夜會使氣虛，氣虛就很難將營養傳達到頭皮，導致容易落髮，建議維持正常作息、不要熬夜，可以減緩落髮問題。

#桂圓、枸杞補氣血

桂圓、紅棗、枸杞可以補氣養血，當氣血循環順暢，自然能養出豐厚秀髮，減少髮絲掉落機會。

#不要過度減肥

很多人為了瘦身，瘋狂節食導致營養不良，這樣不僅會影響生理期，更會引發掉髮危機。

#補充微量元素

微量元素中的銅和鐵對於頭髮健康助益多，綠色蔬菜食物多含有鈣、鎂、鈉、鉀的元素，可以適量補充，另外含鋅食物也會讓頭髮強健。

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