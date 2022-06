凱特王子妃一身藍不單調　40萬元坦桑石珠寶助陣

▲威塞克斯伯爵夫人蘇菲(左)與凱特王子妃是嘉德勳章授勳儀式的美麗焦點。(圖/路透社)



記者陳雅韻/綜合報導

英國王室昨於溫莎堡的聖喬治禮拜堂舉辦了一年一度的嘉德勳章(Order of the Garter)授勳儀式,資深王室成員全都盛裝出席,美麗焦點凱特王子妃以一襲藍色外套式洋裝搭配同色系帽飾,腳穿要價近30,000元的電光藍Aquazzura高跟鞋,同時佩戴總價逾40萬元的 英國珠寶商G. Collins & Sons坦桑石鑽石耳環與項鍊,不同層次的藍色讓整體造型不會陷入單調,再次展現高明的穿搭術。

▲蘇菲(左)別上花形鑽石胸針,凱特則搭配總價逾40萬元的坦桑石鑽石耳環與項鍊。(圖/路透社)

凱特雖然是平價時尚品牌的擁護者,但出席莊重嚴肅的場合,仍以英國設計師品牌為主,昨身穿為她操刀設計婚紗的Alexander McQueen藍色洋裝,配上不同藍色調的配件,流露優雅氣息;另一亮眼王室成員是英國女王伊莉莎白二世三子愛德華王子妻子—威塞克斯伯爵夫人蘇菲,向來支持英國品牌的她,罕見穿上義大利精品Valentino粉紅洋裝並別上花形鑽石胸針,與凱特並肩而立受到矚目。

▲英國女王伊莉莎白二世(中)封卡蜜拉(左)為嘉德勳章騎士團皇家女騎士。(圖/翻攝theroyalfamily IG)

昨更是查爾斯王儲妻子卡蜜拉的大日子,女王伊莉莎白二世任命她為嘉德勳章騎士團的皇家女騎士(Royal Lady of the Most Noble Order of the Garter),代表她在英國王室的地位更加鞏固。

