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凱特王子妃一身藍不單調　40萬元坦桑石珠寶助陣

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▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲威塞克斯伯爵夫人蘇菲（左）與凱特王子妃是嘉德勳章授勳儀式的美麗焦點。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室昨於溫莎堡的聖喬治禮拜堂舉辦了一年一度的嘉德勳章（Order of the Garter）授勳儀式，資深王室成員全都盛裝出席，美麗焦點凱特王子妃以一襲藍色外套式洋裝搭配同色系帽飾，腳穿要價近30,000元的電光藍Aquazzura高跟鞋，同時佩戴總價逾40萬元的 英國珠寶商G. Collins & Sons坦桑石鑽石耳環與項鍊，不同層次的藍色讓整體造型不會陷入單調，再次展現高明的穿搭術。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲蘇菲（左）別上花形鑽石胸針，凱特則搭配總價逾40萬元的坦桑石鑽石耳環與項鍊。（圖／路透社）

凱特雖然是平價時尚品牌的擁護者，但出席莊重嚴肅的場合，仍以英國設計師品牌為主，昨身穿為她操刀設計婚紗的Alexander McQueen藍色洋裝，配上不同藍色調的配件，流露優雅氣息；另一亮眼王室成員是英國女王伊莉莎白二世三子愛德華王子妻子—威塞克斯伯爵夫人蘇菲，向來支持英國品牌的她，罕見穿上義大利精品Valentino粉紅洋裝並別上花形鑽石胸針，與凱特並肩而立受到矚目。

▲英國女王伊莉莎白二世（中）封卡蜜拉（左）為嘉德勳章騎士團皇家女騎士。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

昨更是查爾斯王儲妻子卡蜜拉的大日子，女王伊莉莎白二世任命她為嘉德勳章騎士團的皇家女騎士（Royal Lady of the Most Noble Order of the Garter），代表她在英國王室的地位更加鞏固。

►凱特王子妃不到2,000元Zara外套必收　「平價時尚女王」再發威

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