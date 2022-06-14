小賈辣妻酥胸美腿齊發襯Tiffany珠寶　克服小中風美美當代言人

▲海莉鮑德溫以深V裝搭配Tiffany T系列珠寶。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／綜合報導

小賈斯汀（Justin Bieber）的 25歲辣妻海莉鮑德溫（Hailey Baldwin Bieber）3月驚傳小中風，所幸經過治療無礙，重返時尚圈，她被美國珠寶品牌Tiffany & Co.欽點為T系列代言人，她身穿黑色深V迷你裙裝半露酥胸與長腿，疊戴T系列珠寶入鏡，魅力四射。

▲海莉鮑德溫疊戴兩條Tiffany T1 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，展現個性魅力。



Tiffany將標誌性的T字圖樣，以簡潔的線條與優雅的稜角比例詮釋T系列珠寶，充滿力與美的線條無論是與性感的裙裝，或是海莉鮑德溫在形象照中所穿的另一套俐落褲裝，都能完美搭配，特別是項鍊、戒指與手環，都是疊戴的最佳選擇。海莉鮑德溫對於能加入Tiffany陣容感到興奮，表示︰「我記憶中有幾位我特別尊敬的女性都佩戴著Tiffany & Co.的珠寶。能以品牌最具代表的系列代言人身份加入其中，讓我感到別具意義。」

▲身穿俐落褲裝的海莉鮑德溫，佩戴Tiffany T1手環很時髦。

Gucci也於昨日揭露最新的珠寶形象照，由奧斯卡影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）演繹品牌創意總監Alessandro Michele操刀設計的第三個Hortus Deliciarum高級珠寶系列，只見她穿紫色低胸荷葉領洋裝，佩戴幾何圖形的祖母綠鑽石項鍊，風格華美且氣勢十足，讓她開心說︰「謝謝Gucci讓我在珍寶中搖擺。」

▲奧斯卡影后潔西卡雀斯坦拍攝Gucci最新高級珠寶系列形象照。（圖／翻攝Gucci IG）



►Rosé腰部挖空扭水蛇腰 首合體「神力女超人」被讚甜美

►Lisa糗撞好萊塢巨星同色系服裝 纖腰腹肌迎戰安海瑟薇美腿