Jisoo「私服黑裙太短」一側身翹臀曲線曝光！　纖腰＋長腿狂吸讚

▲Jisoo曬出私服美照寵粉。（圖／翻攝自Jisoo IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jisoo，是外界公認的時尚寵兒，近期她PO出私服美照，以一套全黑背心連身裙優雅出遊，雖然僅是淡妝卻不減仙氣，並且一轉身誘人S曲線立刻脫穎而出，短短一天內飆破4百萬讚，讓網友相當驚艷。

▲Jisoo穿上設計師Azzedine Alaïa同名品牌ALAÏA黑色短裙 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

Jisoo在幕前總以代言品牌敬業帶貨，這回總算被粉絲盼來私服美照，近期她穿上設計師Azzedine Alaïa同名品牌ALAÏA黑色短裙，品牌擅長詮釋出巴黎女性的優雅輪廓，而這套服裝在Jisoo身上更是展露無遺，翻領與紐扣元素點綴，緊身剪裁包覆之下，簡約不失仙氣。Jisoo一轉身更是讓翹臀線條曝光，同時腳踩HERMES 愛馬仕拖鞋曬出一雙筆直美腿。

▲Jisoo敬業帶貨Amulette de Cartier項鍊，胸前則掛著DIOR墨鏡。（圖／翻攝自Jisoo IG）

Jisoo不僅是DIOR全球品牌大使，最近更拿下了卡地亞（CARTIER）全新形象大使身份，就算在這身私服中，Jisoo也露出了小巧的Amulette de Cartier項鍊，胸前則掛著DIOR墨鏡，不負時尚寵兒身份。