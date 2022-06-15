看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝

▲很難和人深交星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）



記者鮑璿安／ 台北報導

俗話說出外靠朋友，但真正知心的朋友又有幾個呢？有些人看起來超愛交友，社交能力百分百，不過卻藏有反差的一面，以下就以星座角度公開「很難和人深交星座Top 3 」，他們心中認可的朋友其實沒幾個！

Top 3 雙魚座

雙魚座在社交場合中看似如魚得水，基本上不算是什麼「社恐類型」，不過翻開摯友名單卻沒幾個，雙魚習慣在交友的時候就把對方一一歸類，見一兩次面都稱不上是朋友，只有讓雙魚感覺到這個人是可以相信的時候，才會把內心話說出來，否則都只是看到雙魚的保護色罷了。

Top 2 水瓶座

水瓶座看起來朋友很多，不過很多時候內心其實是孤獨的，因為慢熱的個性讓他們不輕易與人深交，而且想要走進水瓶的世界也不容易，水瓶是很看「頻率」交友的星座，如果不是在一個頻道內，那麼說多也是白聊。換句話說，跟水瓶如果三觀不一致，交友只是充數而已。

Top 1 天秤座

天秤座基本上跟誰都聊得來，同時被冠上好人的名號，不過內心世界卻很少人能夠真正了解，其實天秤的好友一旦走心，就可能是一輩子的朋友，應該說天秤只要認可你，他會付出一切不求回報，而且才會卸下偽裝，成為交換真心的對象，把自己幼稚、壞脾氣的一面留給最親近的人看。

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