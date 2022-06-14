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肯爺狠批adidas執行長「公然抄襲」　新款拖鞋神似Yeezy設計惹議

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記者鮑璿安／外電報導

美國饒舌歌手肯爺（Kanye West，已更名為Ye）與adidas 有多年合作關係，稍早他重回擁有1600多萬粉絲IG帳號，公開指控adidas 新款拖鞋Adilette 22與Yeezy Slide模樣相似，點名adidas 首席執行官「我不再支持這種公然抄襲」，雖然隨即刪文，不過已經引發網友熱議。

稍早肯爺PO出adidas Adilette 22拖鞋照片，直指與2019年推出的聯名款Yeezy Slide 模樣相似，並表示：「對於卡斯帕（adidas 首席執行官）來說，我不再支持這種公然抄襲，致所有球鞋文化、致每一位說唱歌手。」甚至在文中點名是「假 Yeezy」，請adidas 執行長 Kasper Rørsted 直接與他交談。

▲上為Yeezy Slide；下為adidas 新款Adilette 22 。

肯爺與adidas 在2015年聯手打造第一個Yeezy聯名系列，他保留了其品牌 100% 的所有權，同時對所發布的產品擁有創意控制權。據外媒報導指出，2020 年Yeezy 運動鞋的年銷售額達到近 17 億美元，為肯爺賺進大把鈔票。

同樣為adidas 生產的Yeezy Slide，是Kanye West 執掌設計，以輕便的Eva Foam 橡膠套穿模式走紅，而今年adidas 新款Adilette 22 預計在6月底推出，早前已經有不少網友認為與Yeezy Slide顏色輪廓相近，兩者價差約15美元（約445元台幣），因此封為「平替版Yeezy Slide」，也難怪讓肯爺不惜公開維權，目前adidas 對他的指控暫無回應，肯爺也已經悄悄刪文。

關鍵字：

Kanye West, adidas, Yeezy Slides, Adilette 22

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