把精品泳衣穿進日常！孫芸芸秀CHANEL露細腿　Lisa搭CELINE比基尼帥爆

記者王蓁蓁 / 綜合報導

炎炎夏日，絕對要到海邊玩水、來場度假之旅，說到沙灘，當然不能少了一件吸睛又時髦的比基尼泳裝，因為疫情關係不能跑太遠，除了穿上戲水、做日光浴，還有不少女星直接將「泳裝」注入日常穿搭中，以下跟著《ET FASHION》一起來盤點本季精品大牌推出各種比基尼款式，從經典老花、繽紛色彩到低調奢華都有，還能順勢學會女星們的夏日搭配公式！

CHANEL

▲CHANEL 彈性羅紋Jersey針織，NT$ 24,800。（圖 / 翻攝品牌官網）

這款Jennie與時尚名媛孫芸芸都搶著帶貨的黑白羅紋Jersey針織泳裝，是2022春夏系列，以細肩帶延伸至開衩的輪廓，剛好把女孩們美妙的身材曲線展露無遺，中央點綴的小小雙C Logo，讓散發性感氛圍的比基尼悄悄透出可愛氣息，除了將泳裝穿去海灘玩水，Jennie則是以褲裝搭配，打造出日常率性的酷女孩造型，而孫芸芸運用「外套不穿好」加上一雙招牌美腿，展現讓人招架不住的迷人魅力，完美讓泳裝穿梭於平日穿搭中。

CELINE

▲CELINE 啞光平紋針織 TRIOMPHE 泳裝。（圖 / 翻攝品牌官網）

CELINE也在近季推出多款二件式比基尼，以低調的黑色、橄欖綠，還有吸睛紅色，並運用奢金質感的凱旋門TRIOMPHE配飾，展現出品牌一如往常的優雅奢華，就連下身也不放過，滿滿細節讓女孩們不得不心動，Lisa身為品牌大使，當然沒有忘記帶貨，一身帥氣褲裝搭配西裝外套，遊走在惹火與率性之間。

BURBERRY

▲BURBERRY 印花彈力尼龍比基尼，NT$17,200。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲BURBERRY 印花彈力尼龍比基尼，NT$17,200。（圖 / 翻攝品牌官網）

向品牌創辦人Thomas Burberry致敬的TB字母印花於2018年首次亮相後，立馬引起超高關注度，本季更是將品牌標誌性的格紋元素注入印花，融匯昔日經典打造出全新TB Logo，以滿版方式分別推出兩件式、與三角比基尼，讓女孩們大曬身形曲線之餘，搶眼設計保證在沙灘上回頭率一百！

DIOR

▲DIORIVIERA 比堅尼泳衣上裝，NT$20,000、下裝，NT$20,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

不僅以惹人注目的螢光粉、橘色系展現仲夏風情，本季Dioriviera度假系列更是將品牌經典的Toile de Jouy Revers法式印花注入，採用三角形剪裁，繫帶可自行遊走於頸部、或後背，並且可以隨意調整長短，雖然上身與下身是分開販售，但每件單品都還會附上寫有「CHRISTIAN DIOR」的可愛束口袋，不裝泳衣時，拿來收納小東西也很方便，CP值超級高！

FENDI

▲FENDIFendace拼色Lycra®連身泳裝，NT$ 23,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

這幾季的品牌聯名可以說是相當精彩，其中FENDI與VERSACE的合作同樣也引起熱烈討論，以VERSACE招牌的浮誇印花，融合FENDI標誌性的FF Logo，中央與背後的挖空設計，穿上身後火辣身材瞬間一覽無遺，胸口的金屬別針也讓人視線忍不住集中，最令人心動的是這款泳裝竟然正、反都可穿搭，反過來後滿版立體感的FF標誌，描繪金邊細節，低奢質感爆棚。



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