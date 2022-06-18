韓國OLIVE YOUNG爆紅好物TOP 6　臥蠶筆必買、防曬凝膠連店員都激推

文／美人圈

韓國OLIVE YOUNG是不少人去韓國必去搜刮的美妝店，加上近期韓國開放觀光、不少人都想要衝一波！今天帶來2022韓國OLIVE YOUNG好物推薦，不少連店員都激推的防曬精華、防曬眼膜，還有不脫妝氣墊及定妝噴霧，快筆記一下2022韓國OLIVE YOUNG好物～

2022韓國OLIVE YOUNG好物推薦：goodal 青橘防曬精華

夏季擦防曬最擔心厚重搓泥，goodal這款防曬精華是很水的凝膠質地，一抹化開不僅超水感、而且膚觸會變的柔滑細緻，保濕度高，SPF50+／PA++++的高防曬係數除了單擦之外、也很推薦當作妝前使用，就像是一般的保濕凝膠一樣。

▲goodal 青橘防曬精華，50ml／約NT$570（圖／品牌官網，下同）

2022韓國OLIVE YOUNG好物推薦：CLIO 防沾染霧光氣墊粉餅

夏季油肌續命底妝真的必推這款氣墊，不僅遮瑕度高，同時具有防油、防汗、防蹭的優點，即使戴口罩也可以維持比較高的妝容完整度，同時還有SPF50+／PA+++的高防曬係數，七角形的粉撲可以針對細部上妝，讓妝容更加細緻。

▲CLIO 防沾染霧光氣墊粉餅，15g*2／NT$890

2022韓國OLIVE YOUNG好物推薦：peripera 雙頭臥蠶筆

新手常常不知道怎麼畫出媽生感的自然臥蠶，peripera這款臥蠶筆非常推薦，不僅色調上非常適合亞洲膚色，而且不會掉亮片，一端是自然的淺色臥蠶筆、可以勾勒出飽滿的臥蠶，另一端是清透的亮片、可以讓臥蠶整個無中生有～

▲peripera 雙頭臥蠶筆，NT$230

2022韓國OLIVE YOUNG好物推薦：LUNA 持久定妝噴霧

夏季底妝少不了定妝噴霧，LUNA這款定妝噴霧推薦的是不會影響原本妝容的光澤感，噴霧也非常細緻，出油後有微微吸油的感覺，讓妝容不會毀的太誇張！

▲LUNA 持久定妝噴霧，100ml／約NT$380

2022韓國OLIVE YOUNG好物推薦：DASHU 防曬眼膜

DASHU其實是專門為男性設計的運動保養品牌，現在代言人是車銀優之外、柳俊烈也當過代言人，這款防曬眼膜主打高爾夫、爬山、慢跑時都可以貼上，內層偏凝膠的材質冰冰涼涼，有效隔絕眼部紫外線傷害、同時加強眼周肌膚保濕，像現在戴口罩也可以偷偷幫眼周肌膚保養。

▲DASHU 防曬眼膜，5p／約NT$25

2022韓國OLIVE YOUNG好物推薦：abib 魚腥草舒緩淨膚棉片

夏季出油量大，像是油肌、或是局部出油大、粉刺多的部位，都建議洗完臉後可以用這種有淨膚效果的棉片做二次清潔，這款淨膚棉片添加魚腥草成分，不只溫和淨膚、還可以幫助舒緩，像是曬後也可以用這款棉片清除臉部髒污及皮脂，讓臉部肌膚更加清爽。

▲abib 魚腥草舒緩淨膚棉片，75pks／約NT$570

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