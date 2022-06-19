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5款「韓星小眾包」Solar同款超級美　孝敏帶貨半月包高品質不輸大牌

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文／美人圈

2022夏季已揭開序幕！除了要換上清涼、繽紛的服裝，自然也要配上一款超吸睛美包～最近泫雅在社群上曬出的包款，繽紛的色澤搭配上象徵春夏的小雛菊，為整體穿搭注入滿滿的活力感。大家不要以為明星同款就會與天價畫上等號，其實明星間正夯小眾品牌！此番小編為大家整理了5款「韓星小眾包款」，不僅出門不易撞款，且隨便一咖都能燒得你體無完膚～

2022韓星小眾包款推薦：SAMO ONDOH Bbul Bag M，NT$4,170

2022年進駐台灣的SAMO ONDOH，造型時尚又加上親民的價位，不僅是小資族的福音，就連許多明星都搶著揹！其中這款「牛角包」更是性感小野馬泫雅同款，圓潤卻又簡潔有力的包身超百搭，搭配上亮眼桃紅色，以及可自行選購的小雛菊配件，完全就是寫了泫雅的名字啊～另外，大家還可以加購金屬長鍊，變化出不同的揹法，一包擁有四種搭配方式根本超划算！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

若是認為桃紅色不好搭配的話，小編強力推薦這款「台灣限定」的赤茶橘色！而設計師的靈感來自台灣人對於疫情嚴謹卻積極的態度，因此選擇明亮的赤茶橘，符合台灣人的樂觀以及春夏明亮氛圍感～揹上身後相當時髦，還有顯白效果！

泫雅同款包台灣也買得到！2022韓星同款小眾包推薦，大牌級品質、小資女孩無痛入手

▲台灣限定「赤茶橘色」。（圖／SAMO ONDOH）

2022韓星小眾包款推薦：JACQUEMUS  Le sac Rond，約NT$20,900

能夠駕馭全身粉紅的人並不多，而時尚Icon BlackPink Jennie穿著芭比粉搭配上Le sac包款超級吸睛～以抛光皮革面料，配以相當具有辨識度的大圓提把，更是質感爆表，不管是肩揹、手拿或是斜揹都超時髦，想必將會接棒Le Chiquito bag，成為時尚潮人洗版夯包！

 
 
 
 
 

 
 

2022韓星小眾包款推薦：NIEEH ICE BAG，約NT$5,000

有在追蹤韓妞部落客的女孩一定知道這個品牌～據說是Jennie與閨蜜Melody Day成員車熙創辦！大家可以看見Jennie經常在IG上曝光NIEEH包款，似乎就是在默默的幫自家品牌打廣告（笑）～就連BlackPink其他成員們，也時不時會穿戴品牌服飾、包包。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

而這款ICE BAG除了有與包身相同的背帶外可以作為肩揹使用，還附有宛如冰塊的透明圓珠鏈袋，包身上還有nieeh品牌標籤，精緻的細節讓人一眼就愛上，在顏色除了有Solar身上的薰衣草紫色，還有黑、白色，讓少女們也可以輕鬆駕馭！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022韓星小眾包款推薦：OSOI TON MINII，約NT$6,750

OSOI為韓國的小眾品牌，高顏值、高品質完全可以媲美大牌，價格卻相對親民！尤其這款TONI包，許多韓星都被他可愛的外性給擄獲～T-ara朴孝敏也搶帶貨的這款OSOI半月包，小巧精緻的包身，雖沒有繁複的設計，但圓潤飽滿包身加上質感皮革個性十足，再加上可愛的馬卡龍配色，絕對可以幫女孩們在穿搭上增色不少～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022韓星小眾包款推薦：FIND KAPOOR 斜背方包，約NT$4,000-4,500

Find Kapoor以水桶包見稱，除了李聖經、秀英，還有韓智賢都曾揹它出席活動！除了水桶包外，還有這款復古方包也超吸睛～俐落包型加上多種百搭配色，相當復古又不失現代感，不論是哪種風格的女孩都能輕鬆駕馭。除了基本單色外，還有拼接款式，揹上身無疑是街頭上最亮眼的包款～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 小眾包, 小眾品牌, 泫雅

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