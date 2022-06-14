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營養師曝「兒童打疫苗前」4大注意事項！疫苗後飲食9重點也別忘

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▲▼營養師教兒童打疫苗前後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享兒童打疫苗前後注意事項和飲食重點。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

本土疫情持續延燒，好不容易兒童疫苗在上個月開打，知名營養師高敏敏就表示，收到不少家長詢問，兒童施打疫苗前有什麼要注意和打疫苗完後飲食該怎麼吃才好？她就提醒，營養不良可能會使疫苗的保護力下降，想讓疫苗有好的效果，飲食營養和生活作息都很重要！她就特別分享兒童打疫苗前後需要注意的飲食重點和生活習慣，家中有小小孩的人快記好。

▲▼營養師教兒童打疫苗前後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃打疫苗前

1.避免空腹：降低不適感。

2.作息正常勿熬夜：維持保護力。

3.健康飲食：幫助疫苗發揮最大效用。

4.多補充水分：足夠的水分能幫助減緩頭痛、脫水等副作用。

▲▼營養師教兒童打疫苗前後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃打疫苗後多補充

1.降發炎食物：含有Omegs-3、多酚類的食物，能幫助降低發炎情形，像是鮭魚、鯖魚等深海魚，或是莓果等食物都很推薦。

2.雞湯、魚湯：內含豐富胺基酸、精胺酸 可以強健細胞、腸胃道。

3.十字花科蔬菜：可抑制自由基、保護細胞，像是花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔等都是不錯的選擇。

▲▼營養師教兒童打疫苗前後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.新鮮水果：富含植化素、維生素C，能幫助抗氧化、調節免疫力，建議吃芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等。

5.水分足夠：依體重計算，一天最少喝約1500ml，幫助身體代謝和循環。

▲▼營養師教兒童打疫苗前後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

除了攝取營養豐富的原型食物，高敏敏表示，讓孩子少吃容易發炎飲食及維持良好生活習慣也是很重要的，建議要避免以下4件事。

1.加工食品：加工食品通常添加物過多，容易讓身體發炎。

2.油炸重鹹食物：垃圾食物容易導致發炎、恢復力變差。

3.高糖食物：糖分攝取過高，易導致發炎體質。

4.勿熬夜：建議每日睡滿7～9小時，以免加重副作用的不適感。

▲▼營養師教兒童打疫苗前後飲食重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後高敏敏也提醒，想增進疫苗保護力，均衡飲食才是重點，如果真的沒有胃口，建議也要吃點富含蛋白質的食物，像是雞蛋、雞肉等，補充營養及熱量，且打完疫苗後要注意多休息。

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 防疫, 疫苗, 兒童, 幼兒, 注意事項, 飲食, 秘訣, 建議, 營養師, 高敏敏

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