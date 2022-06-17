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「人間香奈兒」Jennie夜間保養公開！仙女美肌、國際級美唇靠這個

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文／美人圈

素有「人間香奈兒」之稱的BLACKPINK成員Jennie，擁有一張高級厭世又純慾的臉蛋，以及名品級水蛇腰，美出國際的她，私下保養秘訣讓女孩們爭相探究。而大方的Jennie（6日）在Youtube頻道中公開分享了自己的夜間保養程序，以下就來看看女神私房保養秘訣，一起輕鬆收獲國際級美貌！

Jennie保養秘訣1：按摩滾筒放鬆、伸展肌肉

在家防疫期間，很多人因為居家上班、減少許多外出的活動，長時間待在家容易因為久坐、姿勢不良，不僅身體痠痛不已，體態還會大崩壞，不如學學Jennie使用按摩滾筒以及瑜珈墊，伸展緊繃的後背、肩膀，有助於放鬆、拉長肌肉，體態更完美，不喜歡運動的女孩們可要學起來～

「人間香奈兒」Jennie夜間保養程序公開！頭皮按摩養出豐厚秀髮、國際級美唇是靠這個

▲Jennie的私房保養秘訣（圖／Youtube@Jennierubyjane Official，下同）

Jennie保養秘訣2：頭皮按摩器搭配精油按摩

Jennie會將頭皮按摩器，搭配精油一起按壓頭皮幫助促進血液循環、釋放壓力。一旦頭皮的血液循環變好了，營養就可以充分地送達髮稍，頭髮就會跟Jennie一樣豐厚蓬鬆，又相當有光澤。且按摩頭皮還可以拉提的作用，每天在睡前來個簡單的按摩，不僅更好入眠，還有回春的作用～

Jennie保養秘訣3：厚敷唇部磨砂膏

還記得Jennie代言彩妝品牌Hera的絕美畫報照嗎？水嘟嘟的雙唇，讓人好想親下去～Jennie透露自己需要因應工作需求，需要經常變換不同的唇色，雖然需要一直上妝又卸妝，但女神卻依然擁有粉嫩雙唇，其中的秘訣就在於，厚敷一層唇部磨砂膏！建議女孩們可以定期的使用去角質產品，將嘴唇上長期累積的死皮去除，不僅唇色更粉嫩，同時也會讓保養品吸收力提升！

Jennie保養秘訣4：沐浴球泡澡

泡澡能加速血液循環，具有消耗卡路里的功效，因此Jennie都會留時間給自己一個放鬆泡澡的時刻，幫助消除腫脹，改善新陳代謝！想要增添儀式感可以加入喜歡的沐浴球，水的浮力以及沐浴球的香氣更有助舒緩壓力和情緒。

 
 

Jennie保養秘訣5：身體去角質

到了夏天，很多女孩都會穿上清涼的小背心，大秀身材，不過這時如果皮膚黑黑又粗糙真的超NG！想要跟Jennie一樣擁有仙女般的光滑美肌，一定要在保養程序加入「去角質」，定期將老廢角質通通去除，再擦上乳液，皮膚才會「沽溜沽溜」、明亮度也會跟著提升呦！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, JENNIE, 美妝, 保養

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