台中火車站周邊美食很厲害！6間超人氣東泉炒麵、甜甜圈必吃

圖、文／MENU美食誌

台中火車站周邊6間超人氣美食大集合，一下火車就有美食等著你！刈包、甜甜圈、早午餐、拉麵……等，讓你從早吃到晚、從鹹吃到甜！

盛橋刈包

中山路26號

充滿著古早味風格的小舖，和一般的刈包店非常不同！有東泉炒麵、芝麻冰淇淋、櫻花蝦起士薯、紅豆冰淇淋、抹茶冰淇淋等創意口味，讓吃過的人相當驚豔。

▲盛橋刈包（圖／美食客阿庭要吃也要瘦提供）

妙妙甜甜圈

復興路四段207號

隱藏在台中後火車站的銅板美食，販售各種口味的沙拉堡、甜甜圈跟現炸蔥油餅。甜甜圈吃起來有嚼勁且帶有蓬鬆口感，是許多人下午茶的首選！

▲妙妙甜甜圈（圖／美食客陳冠豪提供）

AIYO CAFE

大公街2-1號

隱身在台中後火車站附近巷弄中的老宅早午餐店，店內裝潢以黑、白、灰為主色，輔以木紋的餐桌椅、吧檯，無論是朋友聚餐或是情侶約會都非常適合！

▲AIYO CAFE（圖／美食客鳥胃貪吃誌提供）

有囍YOSHI RAMENよし ラーメン中山店

中山路82號

位在台中火車站的第四信用合作社旁，店家主打雞白湯拉麵，湯頭濃郁有層次且不死鹹，叉燒雞口感軟嫩、多汁，店家不提供外帶、打包。

▲有囍YOSHI RAMENよし ラーメン中山店（圖／美食客高高就是高高提供）

阿坤麵

平等街134號164 號

有著亮黃色的顯眼招牌且營業超過半載的麵店，必吃招牌乾麵，香Q不軟爛的麵配上些許豆芽菜後，搭配鹹甜口味的特製醬料，迷人的滋味讓人一吃就愛上！

▲阿坤麵（圖／美食客Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

范記金之園草袋飯

成功路174號

在地人一定知道的高人氣老字號排骨飯，推薦人氣極高的排骨飯，米飯飽滿、粒粒分明且帶有獨特藺草香氣，肉質多汁的排骨醃製入味，外層炸的很酥，獨特美味讓人難以忘懷！

▲范記金之園草袋飯（圖／美食客滋滋會社提供）



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