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邵雨薇甜收吳慷仁關心　精品豪氣自己買、不等男友送

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▲邵雨薇出席寶格麗秋冬配件發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

儘管天氣依然炙熱，寶格麗（BVLGARI）走在時尚尖端，今已發表「來自伊甸園」（Made in Eden）主題秋冬配件系列，由女星邵雨薇示範主打包款，生肖屬蛇的她見到新款Serpenti蛇包、繞多圈的蛇錶愛不釋手，更開心的是她在活動上得知已參加過2次寶格麗活動的男友吳慷仁，致電品牌公關「請多照顧雨薇」，讓她害羞說：「有偷偷被照顧到很高興。」

▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）

▲邵雨薇背寶格麗Serpenti Forever Spring Shade蟒蛇皮肩背包，153,200元。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）

▲邵雨薇對於69,900元的杜鵑石英色的Serpenti Cabochon Maxi Chain肩背包與Serpenti腕錶愛不釋手。

邵雨薇認為蛇是她的幸運物，已迫不及待想擁有寶格麗的Serpenti蛇造型商品，是否想等拿戲劇類獎項犒賞自己？她說：「等不到那時候，生日就先買給自己！」而今日她被各式粉紅包款吸引，特別是結合馬特拉斯（matelasse）絎縫圖案打造出如雲朵般蓬軟效果的Serpenti Reverse包，以及全新包型、朝橫向設計的Serpenti Forever East-West包款讓她陷入選擇困難。

▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpentine Pouch象牙蛋白石色小牛皮手拿包（左）94,700元，夜鶯淡金色小牛皮手拿包89,200元。

▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpentine Vertical Tote小牛皮托特包（左）單款80,100元，Serpenti Reverse撒哈拉琥珀色小牛皮金屬提把手提包（右圖上）102,000元、象牙蛋白石色小牛皮肩背包89,200元。

寶格麗秋冬嶄新包型還有Serpentine Pouch手拿包與Serpentine Vertical托特包，前者於柔軟光滑的皮革包身搭配盤踞在金屬頂部邊框設計的靈蛇，散發優雅氣息，配上隨包附的長背帶，立刻變身為率性斜背包；而Serpentine Vertical托特包則非傳統大容量包款，竟是小巧包配上靈蛇提把，並附背帶可轉換，均備有經典的黑、象牙蛋白石色與金屬色調。

▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever East-West小牛皮肩背包，單款69,200元。

同為珠寶鐘錶名家的卡地亞（Cartier），則主打能側背又可斜背的方包Double C de Cartier系列，簡約輪廓搭配雙C Logo金屬搭扣，展現細膩優雅的質感，並提供多種尺寸、顏色滿足求新求變的女性，英國女星莉莉柯林斯（Lily Collins）即收藏粉色小牛皮包，與她的浪漫花卉裙絕配，品牌另有更甜美的淺粉紅色、色調更濃郁的桃紅色款式，為整體造型增添亮點。

▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）

▲莉莉柯林斯背卡地亞Double C de Cartier粉紅色小牛皮包搭配花卉裙，82,000元。（圖／翻攝lilycollins IG）

▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ 邵雨薇BVLGARI 。（圖／公關照）

▲卡地亞Double C de Cartier系列桃紅小牛皮包（左）78,500元，淺粉紅迷你款肩背包78,500元。（圖／翻攝卡地亞官網）

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關鍵字：

邵雨薇, BVLGARI, 寶格麗, 卡地亞, Cartier

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