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新北板橋6間特色人氣早午餐　讓你睡飽飽也能吃好好

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圖、文／MENU美食誌

新北板橋6間特色人氣早午餐，讓你睡飽飽也能吃好好，饅頭蛋、蛋餅、拼盤、燉菜等美食，美好的一天就從美味的早午餐開始。

太和豆漿
民治街69號

店內主要販售饅頭、燒餅油條、蛋餅、飯糰。必吃無敵海景饅頭蛋，選用雙色花捲饅頭，在內夾入火腿、起司、蔥蛋、豬排及現炸油條，口感不只扎實還超有飽足感！

▲早午餐 。（圖／美食誌提供）

▲太和豆漿（圖／美食客吃貨日常提供）

早喚 MORNING CALL
民權路202巷8弄6號

位在板橋車站對面小巷弄裡的早喚，是古早味結合文青風格的早餐店，必吃外酥內軟的粉漿蛋餅，入口嚐到餅皮的酥脆，咬著咬著就出現軟Q的口感，豐富的層次在口中綻放。

▲早午餐 。（圖／美食誌提供）

▲早喚 MORNING CALL（圖／美食客妻妻食記提供）

小倉庫早午餐 PUCHI LOFT
文化路一段270巷3弄26號

位在新埔站附近的小倉庫早午餐，不只口味豐富且款款獨特，細細品嚐能感受每一款餐點的用心，必吃招牌小倉庫套餐，滑嫩的炒蛋配上鬆軟的麵包，絕對是早午餐的經典！

▲早午餐 。（圖／美食誌提供）

▲小倉庫早午餐 PUCHI LOFT（圖／美食客靡靡之音提供）

當樂咖啡
光正街40號

推薦有魚有蝦奶油酥皮燉菜，大片的酥皮泡在奶油湯裡，可以吃到又脆又軟的口感，奶油湯的奶香味濃郁，整體份量十足！

 ▲早午餐 。（圖／美食誌提供）

▲當樂咖啡（圖／美食客jian愛吃美食提供）

CLICK COFFEE
府中路1號

板橋人氣的網美打卡小店，店內裝潢走著簡約韓系風格，充滿文青的氛圍，餐點上有可頌、帕里尼、法棍和咖啡等，好吃又好拍！

▲早午餐 。（圖／美食誌提供）

▲CLICK COFFEE（圖／美食客TOP炫提供）

隔壁早餐 NEXTDOOR
文化路一段188巷7弄11號

店內採取藍綠色系裝潢，許多角落都有綠色的擺設，布置的非常用心，推薦視覺澎湃的經典紐約皇后拼盤，一盤裡有多種新鮮食材， 色相與美味同時滿足！

▲早午餐 。（圖／美食誌提供）

▲隔壁早餐 NEXTDOOR（圖／美食客Kelly吃貨日常提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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