洗後頭皮蓬鬆舒爽！夏季精選「清潔髮品」一次看

▲夏季慎選洗髮精，洗後頭皮蓬鬆且心情舒暢。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

進入悶熱夏季，加上梅雨季節來臨，潮濕高溫的天氣讓頭皮出現許多惱人問題，容易發癢、過度出油。同時疫情也讓許多人心情備感壓力，這時候選擇適合自己的洗髮精尤其重要，《ET FASHION》盤點夏日清潔髮品一次看。

▲NEOM 喚活冰玉洗髮露，300ml，950元、喚活冰玉潤髮乳，300ml，950元。

全新香氛「喚活冰玉」，結合綠薄荷、迷迭香、尤加利等6種精油，打造喚醒感官的天然香氣。此次也首度與髮品結合，最適合於早晨沐浴時光使用，開啟嶄新一日的完美起點。喚活冰浴洗髮露、喚活冰浴潤髮乳，結合植萃配方與100％純淨精油，深層清潔同時滋養秀髮，閃耀自然光澤，拒絕添加可能導致頭皮乾燥或刺激的化學合成物。

▲蒂沐蝶 迷迭香防斷柔韌洗髮精，450g，365元。

專為染燙受損髮質打造，以荷荷巴油、米芽油、乳油木果油，修護受損秀髮、提供強韌活力，搭配迷迭香精油，以及歐洲有機認證綠茶、茶樹、葡萄柚、迷迭香、日本玉蘭樹皮、柳樹皮、鼠尾草、牛蒡根、銀杏葉等多重植物萃取，六倍強韌髮絲，一次對抗秀髮易斷、分叉、毛躁、打結等四大問題。

▲Hair Rituel 賦活重升極淨舒屑安瓶精華，60ml，3,700元。

首創提出平衡髮肌環境的新概念，運用頂級植物配方搭配獨家極淨抗屑調理因子，能夠真正從源頭重新恢復髮肌生態環境的平衡，打破頭皮屑的惡性循環，幫助達到立即且長效的持續效果。

▲Acorelle唯有機 植萃長效護色洗髮精，200ml，1,150元。

採用印度阿育吠陀醫學理念，透過自然界草藥萃取成分維持髮絲健康平衡，並利用互補的活性成分加乘提升染髮效果。幫助深層清潔，將殘留於髮絲的染劑、外部髒污及有害物質徹底洗淨，幫助提升染色附著度，為染髮前做足準備，洗後清爽蓬鬆，同時達到皮脂平衡效果。

▲Magic 25調理洗髮精，500ml，1,180元。

萃取納豆發酵成分，以超強保水力修護乾枯受損髮質，同時加入苦蔘根萃取，幫助清潔頭髮與頭皮髒污，並可去除多餘的油脂，維持清涼舒爽感，並有含辣椒果、高麗懸鉤子萃取、綠茶萃取在內的獨特韓系草本配方，舒緩調理頭皮健康，無添加矽靈，洗髮髮根蓬鬆且豐盈有感。