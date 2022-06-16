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愛喝手搖必買！保冰6小時「激凍杯」打對折　裝飲料、吸珍珠超方便

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文／C編

夏天到來，很多人喜歡喝冷飲，解渴又清爽，想要保持飲料整天都酷涼，可以考慮「Her森森」推出的「AURA艾樂簡約真陶瓷激凍杯」，容量有800ml，能輕鬆裝進市售的手搖飲，或是自己準備的冰咖啡、茶品等等，原價2080元、特價1080元，接近對折價，加上可以保溫保冰6小時，當然一定要擁有。

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▲AURA,艾樂,激凍杯,杯子,保溫,保冰,Her森森,。（圖／Her森森）

▲AURA艾樂簡約真陶瓷激凍杯800ml，原價2080元、特價1080元，點我購買

這款激凍杯與一般的不銹鋼保溫杯有很大的不同，採用陶瓷內裡設計，外層以不銹鋼為防護罩，這樣使用起來，不但內膽不易卡垢或殘留異味，又具有保溫、不易碎裂的效果，可以說是截取兩種材質的優點。

另外，激凍杯採用10公分的寬口徑、容量800ml，可以輕鬆倒入手搖飲，愛護地球不遺餘力，雙層隔溫可以保冰、保溫6小時沒有問題，而且外層還設計了防冷凝效應，手握不會濕搭搭，在桌上留下水漬，真的是超級實用。

這款激凍杯共有4色可以選，包括霧紫、粉紅、米白、霧黑等，不管是男生、女生都可以選到自己喜歡的色調，上面還附有上蓋設計，插入吸管也沒有問題，喝手搖飲珍珠或是椰果再也毫無障礙，當然人人都需要有一個。

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▲AURA,艾樂,激凍杯,杯子,保溫,保冰,Her森森,。（圖／Her森森）

▲AURA艾樂 簡約真陶瓷激凍杯800ml，原價2080元、特價1080元，點我購買

「Her森森」推出「AURA艾樂 簡約真陶瓷激凍杯800ml」，原價2080元、特價1080元，再送玻璃吸管組，而且只要用軟海綿就可以輕鬆清洗，連咖啡、鮮奶、果汁跟茶都可以輕鬆裝入，當天洗淨就不會留味，超值得上班族入手。

關鍵字：

AURA, 艾樂, 激凍杯, 杯子, 保溫, 保冰, Her森森

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