惠而浦除濕機下殺3990元　可控制室內濕度、防滴水晾衣服也行

文／C編

梅雨季雖然已經尾聲，但夏季容易有雷陣雨，下雨潮濕又悶熱的天氣，讓人受不了，而且衣服不易乾，或是乾的衣服又有點濕濕潤潤，這時就需要除濕機的幫忙，讓衣服快點變乾，「Her森森」推出「惠而浦 6L節能除濕機 」，原價4600元、特價3990元，讓室內空氣乾爽，也減少黴菌、塵蟎滋生的機會。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲惠而浦 6L節能除濕機 WDEM12W，原價4600元、特價3990元，點我購買。



根據資料顯示，人體最適宜的溫度應在50%到60%之間，保持適當的濕度，不但會覺得比較舒適，更可以避免黴菌快速滋生，因此，除濕機有其必要，可以說是家家戶戶都必備的單品，才能維持乾燥舒爽的居家環境。

這款惠而浦除濕機適合8坪的空間，並有濕度設定，可以調整20%RH到80%RH之間的濕度，非常方便又實用，IPX1的防水等級，通過防滴水的保護測試，用於乾燥潮濕衣物的時候，可以更加安心，也相當安全。

除濕機同時搭載可水洗濾網，可以阻絕空氣中的灰塵或是其它微粒，達到最佳的除濕效果，建議可以2週清洗一次，讓空氣循環更加清新；同時附贈排水管，可以連續排水，不需要倒水，使用起來相當便利。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲惠而浦 6L節能除濕機 WDEM12W，原價4600元、特價3990元，點我購買。



「Her森森」推出「惠而浦6L節能除濕機 」，原價4600元、特價3990元，除了有多種功能之外，也採用最高規格9項安全防護裝置，機體通過2000小時連續運轉及7200開關機測試，使用起來更為安心。