韓妞都在做的「頭髮護理」2大秘訣！頭皮3點穴位按摩很重要

▲韓妞連頭髮頭皮護理都很重視。（圖／翻攝IG@haeny_gram、pexels）

記者張毓容／綜合報導

韓國女生的外在形象管理是出了名的厲害，從肌膚、身材到服裝造型全都斤斤計較，甚至連頭髮髮質和髮香也都不放過！韓國植萃香氛生活護理品牌「KUNDAL 昆黛爾」韓國本部就特別分享，韓國當紅的「2大頭髮護理秘訣」，不僅髮品很挑很重要，還要做好頭皮穴位按摩，幫助養出一頭柔順豐盈的健康髮絲。

＃依頭皮狀況挑選合適髮品



頭皮與臉部的肌膚相似，具有乾性、油性頭皮之分，應了解自身頭皮性質，再挑選相對應成分的髮品，以免誤用成分，引發頭皮問題。

比如乾性頭皮，兩天以上沒洗頭，頭皮油脂分泌量也不多，換季常發生乾癢泛紅等問題。挑選髮品，建議可選含植物萃取成分的天然洗髮乳，透過如澳洲堅果油、椰子油、荷荷芭油、摩洛哥油、酪梨油等成分給予乾燥髮絲所需營養。

而若是油性頭皮，洗完頭一天內頭髮容易塌陷，隔天起床瀏海明顯結塊。應挑選具茶樹、泥炭等控油成分的洗髮露，有助於舒緩頭皮，更可洗去頭皮油脂與整理老廢角質，讓頭髮維持清爽蓬鬆。

＃頭皮穴位按摩



除了挑選對的產品外，維持頭皮健康才能由根部解決髮質問題，養出一頭豐盈秀髮。日常在洗頭時，可以食指與中指，於頭皮的太陽穴、百會穴與天柱穴進行約30秒的按壓以刺激穴位，加強頭皮血液循環，有助於強健頭髮。

▲KUNDAL 茶樹&澳洲堅果控油洗髮露，500ml，NT$369。



含有43種植物萃取成分，包含茶樹葉萃取物、5,000 ppm泥炭，能洗淨髒污、深層清潔頭皮，管理頭皮老廢角質，同時舒緩鎮定，幫助油水平衡，打造健康頭皮，共有櫻花香、白麝香、爽身粉相和依蘭依蘭香4款香氣可選擇。

▲NEOM 喚活冰浴洗髮露，300ml，NT$950。



NEOM揉和綠薄荷、迷迭香、尤加利等 6 種精油，打造全新「喚活冰浴」香氛，更與首度推出的髮品結合，推出喚活冰浴洗髮露和潤髮乳，結合植萃配方與100%純淨精油，深層清潔同時滋養秀髮。

▲Snow Fox 澳洲互葉白＆摩洛哥堅果油洗護保濕潤髮磚，80g，NT$650。



針對乾燥受損、染燙過髮質打造，添加互葉白千層(澳洲茶樹)、摩洛哥堅果油、檀香精油、雪松精油，能舒緩頭皮敏感、滋養髮根，改善乾燥頭皮環境，修護乾燥受損髮絲，增加水潤光澤。

▲蒂沐蝶 佛手柑純淨豐盈洗髮精，450g，NT$365。



日本職人專為扁塌油性髮質打造，以明日檜木與佛手柑精油交織的木質與柑橘調香氛，搭配歐洲有機認證綠茶、茶樹、沙棘果、鼠尾草等多重植物萃取，可深層潔淨髮絲，調理易出油頭皮，打造豐盈健康秀髮。

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