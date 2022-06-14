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超強「黑玫瑰SPA」做完3天臉都還發亮！寵愛自己必去的貴婦行程特蒐

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要體驗奢華的貴婦行程，SPA、美食是一定必備，以下就嚴選兩個近期很夯的熱門行程，不管是自己還是跟閨蜜好友一起，都很適合的旅行景點，可以拍出各種美照不說，還能讓肌膚亮炸，身上散發迷人香味，絕對是夏日必衝一波的好去處。

▲sisley,Maison Crivelli,Lopfait,保養,香氛。（圖／品牌提供）

sisley 玫瑰彈潤嫩膚護理

夏季肌膚缺水、毛孔粗大、肌膚老化的問題持續上演，當然需要好好的養護，sisley推出玫瑰彈潤嫩膚護理，使用貴婦最愛的黑玫瑰抗老系列保養，裡面擁有奢華的玫瑰精油跟營養精萃，可以迅速帶給肌膚滿滿的滋潤以及活力，90分鐘的時間，就可以讓肌膚迅速澎潤彈嫩。

▲sisley,Maison Crivelli,Lopfait,保養,香氛。（圖／品牌提供）

這套肌膚護理，總共有5個階段，先用法式玫瑰精油、黑玫瑰頂級乳霜抗老面膜，全臉奢華厚敷，迅速為肌膚補充營養能量；接著15滴黑玫瑰珍寵滋養精華油，搭配獨家心型按摩手技，幫助肌膚拉提、舒緩，讓臉部肌膚能夠緊緻提拉。

▲sisley,Maison Crivelli,Lopfait,保養,香氛。（圖／品牌提供）

第三步驟使用黑玫瑰彈潤水凝霜搭配三重緊緻排水法，讓肌膚排出老廢物質，加強循環，更是讓肌膚一秒爆水的關鍵步驟；接著，使用法國玫瑰石英石，加強按摩、促進循環；最後，黑玫瑰亮眼水凝精露搭配法式舒壓三步驟，擺脫雙眼疲勞，更加晶亮有神。做完真的會讓肌膚3天都超緊緻又潤透，重現年輕膚況。

▲sisley,Maison Crivelli,Lopfait,保養,香氛。（圖／品牌提供）

Maison Crivelli x Lopfait 法式饗宴

除了肌膚要來一場奢華的饗宴，當然也要犒賞一下腸胃，香氛微鏡奇觀魔法師Maison Crivelli這次與Lopfait合作，推出全新的法式饗宴，有聯名前菜、甜點跟飲料，透過香氛帶來的意象，利用食材跟調味，讓香氛具象化，變成一道道美味的料理。

▲sisley,Maison Crivelli,Lopfait,保養,香氛。（圖／品牌提供）

其中必嚐的就是蓮霧、杏仁、草莓，是由白澤絨花淡香精衍伸出來的前菜，百花盛開，純白華麗，靈感來自白澤絨花淡香精，兩種季節水果在此短暫交會，開出美麗的花朵，層層疊疊的蓮霧花瓣上，淋上鮮豔的草莓冷湯和粉紅色冰沙，兩朵純白花瓣增添風味的層次，當然必嚐。

關鍵字：

sisley, Maison Crivelli, Lopfait, 保養, 香氛

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