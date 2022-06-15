試・開箱／台灣最熱賣「小金盒」煙花版更美了！夏季30小時不脫妝

記者李薇／台北報導

讓人驚艷的限定版本單品，絕對是愛彩妝的人都會想收藏，以下就盤點幾款最近推出的限定版包裝單品，不但有台灣熱賣第一的氣墊粉餅推出「煙花版」，還有超強防曬推出漫威限定包裝，身為資深粉絲當然必收。

PONY EFFECT 絕對持久無瑕氣墊粉餅 ＃香檳煙花版

PONY EFFECT「小金盒」絕對持久無瑕氣墊粉餅，在台灣可以說是品牌旗下最熱賣的氣墊粉餅之一，因為擁有超強的持妝力跟遮瑕度，大受粉絲歡迎，這次推出全新的限定「香檳煙花版」，在金色粉盒上面印了絕美閃爍的煙花設計，真的不得不說韓國人太會撩人心啦！

資生堂 金鑽高效防曬露N 4X Marvel漫威限定版

資生堂旗下最厲害的金鑽高效防曬露N，連續21年熱銷NO.1，每到夏季就不能沒有它的粉絲注意了！這次跟漫威推出限定版包裝，超可愛的插畫設計，不管是男女粉絲都想要多包幾罐，輕透不黏膩的質地，當然是夏季必備。

怡麗絲爾 哆啦A夢限量環保包裝

在日本15年熱銷NO.1的淨白柔膚水，這次與日本超人氣動畫哆啦A夢合作，推出獨家限定的化妝水套組，含化妝水170ml、化妝水補充包、哆啦A夢限量聯名補充瓶，超可愛的外型，不僅是寵愛粉絲，更是愛護地球的展現。