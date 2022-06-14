fb ig video ETtoday search mobile

貝克漢一早餵女兒吃冰怕挨罵　先向「貝嫂」致歉當「寵女魔人」

>

▲▼ 貝克漢 。（圖／CFP）

▲貝克漢（右）與女兒哈珀於威尼斯盛裝參加活動，哈珀穿約57,000元Zimmermann禮服搭配Nike球鞋。（圖／CFP）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢（David Beckham）與10歲女兒哈珀（Harper Seven Beckham）正在義大利威尼斯度假，昨父女倆盛裝參加Riva活動，哈珀果然是捧在手掌心的小千金，身穿要價約57,000元Zimmermann禮服亮相；而沒有「貝嫂」維多利亞貝克漢相伴，身為「寵女魔人」的貝克漢，早上九時就讓女兒吃冰淇淋，為了避免挨老婆罵，搶先在IG發文寫下「sorry mummy」（媽咪對不起）。

▲▼ 貝克漢 。（圖／CFP）

▲貝克漢與哈珀搭貢多拉船遊威尼斯，手搭著女兒的肩呵護備至。（圖／CFP）

哈珀從小就是鎂光燈焦點，這回與貝克漢的威尼斯之行也不例外，兩人搭乘貢多拉船光觀被媒體拍個正著，貝克漢的手始終都搭在女兒肩上，呵護備至。晚間參加盛宴，哈珀身穿澳洲設計師品牌Zimmermann粉紫色漸層長禮服，她拉起長裙行走露出裙下的Nike球鞋，模樣俏皮。

▲▼ 貝克漢 。（圖／IG）

▲貝克漢早上9點與哈珀一起吃冰淇淋，跟維多利亞貝克漢說抱歉。（圖／翻攝davidbeckham IG）

貝克漢還拍了短影片紀錄父女倆在威尼斯的美好時光，問哈珀在威尼斯買了什麼？只見她開心拉了帽子的繩子，帽子上的耳朵翹起又垂下，大秀她的可愛戰利品，貝克漢緊接著問：「我們早上幾點吃冰淇淋？」哈珀答：「9點！」貝克漢「哇」了一聲，發文寫下「噓，別告訴媽咪」，緊接著向老婆道歉，顯然貝嫂對小孩控管嚴格，他當「寵女魔人」就行了。

▲▼ 貝克漢 。（圖／IG）

▲哈珀戴著在威尼斯買的新帽子，拉繩子後帽子的耳朵會翹起。（圖／翻攝davidbeckham IG）

►凱特王子妃一身藍不單調　40萬元坦桑石珠寶助陣

►小賈辣妻酥胸美腿齊發襯Tiffany珠寶　克服小中風美美當代言人
 

關鍵字：

貝克漢, 哈珀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

邵雨薇甜收吳慷仁關心　精品豪氣自己買、不等男友送

邵雨薇甜收吳慷仁關心　精品豪氣自己買、不等男友送

凱特王子妃一身藍不單調　40萬元坦桑石珠寶助陣

凱特王子妃一身藍不單調　40萬元坦桑石珠寶助陣

宋智雅馬甲線炸裂甩假貨風波　糗撞Jennie 穿過的內褲頭西裝褲

宋智雅馬甲線炸裂甩假貨風波　糗撞Jennie 穿過的內褲頭西裝褲

「性感歌姬」迷你裙開岔至腿根辣翻　54歲小隻女穿出名模氣勢 伯爵「會轉動的珠寶」變出新色　耳環單個賣、混搭更自由 孫芸芸澳洲漂亮家曝光　自招強迫症上身「毛巾摺像豆腐」 Hamilton「蛙人錶」霸氣外露　防撞、抗磁內外兼具 神奇鑲爪讓鑽石看起來變大了！　太陽光芒耳環狂放閃 嘉鋼(2067) 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 寶格麗度假風草編包勾人度假　托特包竟變出印花抽繩包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面