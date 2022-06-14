貝克漢一早餵女兒吃冰怕挨罵　先向「貝嫂」致歉當「寵女魔人」

▲貝克漢（右）與女兒哈珀於威尼斯盛裝參加活動，哈珀穿約57,000元Zimmermann禮服搭配Nike球鞋。（圖／CFP）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢（David Beckham）與10歲女兒哈珀（Harper Seven Beckham）正在義大利威尼斯度假，昨父女倆盛裝參加Riva活動，哈珀果然是捧在手掌心的小千金，身穿要價約57,000元Zimmermann禮服亮相；而沒有「貝嫂」維多利亞貝克漢相伴，身為「寵女魔人」的貝克漢，早上九時就讓女兒吃冰淇淋，為了避免挨老婆罵，搶先在IG發文寫下「sorry mummy」（媽咪對不起）。

▲貝克漢與哈珀搭貢多拉船遊威尼斯，手搭著女兒的肩呵護備至。（圖／CFP）

哈珀從小就是鎂光燈焦點，這回與貝克漢的威尼斯之行也不例外，兩人搭乘貢多拉船光觀被媒體拍個正著，貝克漢的手始終都搭在女兒肩上，呵護備至。晚間參加盛宴，哈珀身穿澳洲設計師品牌Zimmermann粉紫色漸層長禮服，她拉起長裙行走露出裙下的Nike球鞋，模樣俏皮。

▲貝克漢早上9點與哈珀一起吃冰淇淋，跟維多利亞貝克漢說抱歉。（圖／翻攝davidbeckham IG）

貝克漢還拍了短影片紀錄父女倆在威尼斯的美好時光，問哈珀在威尼斯買了什麼？只見她開心拉了帽子的繩子，帽子上的耳朵翹起又垂下，大秀她的可愛戰利品，貝克漢緊接著問：「我們早上幾點吃冰淇淋？」哈珀答：「9點！」貝克漢「哇」了一聲，發文寫下「噓，別告訴媽咪」，緊接著向老婆道歉，顯然貝嫂對小孩控管嚴格，他當「寵女魔人」就行了。

▲哈珀戴著在威尼斯買的新帽子，拉繩子後帽子的耳朵會翹起。（圖／翻攝davidbeckham IG）

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