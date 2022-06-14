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皮膚癢、常有痰？營養師教你「4招」緩解體內濕氣

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▲▼營養師教除濕氣。（圖／Unsplash）

體內濕氣過重，容易產生肌膚問題。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來多午後雷陣雨，不僅是氣候潮濕、衣物也很難曬乾，而身體也容易受濕氣影響，以中醫角度來說，濕氣過重容易氣血不通，當汗水無法蒸發時，體內廢物也很難排出，營養師夏子雯分享想排除濕氣，也可以從飲食和生活習慣下手，一起來了解。

當體內濕氣過多，反映在身上容易有濕疹、異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、氣喘、筋骨痠痛等，營養師夏子雯進一步說明，沒確診卻有咳嗽、鼻涕、痰多的狀況，以及腸胃不適、消化不良的狀況，而這些問題都可能以下方法改善。

▲▼營養師教除濕氣。（圖／Unsplash）

#吃排濕氣的食物

營養建議多攝取全穀類食物，像是薏仁、綠豆、紅豆，都可清熱消暑效果，而冬瓜、苦瓜能利水消水腫，當胃口不佳時也可加入辛香料來提升食慾。

#飲食清淡、少高油高糖、少生冷寒涼

清淡的飲食對於胃腸道的負擔小，太油膩的食會使胃排空變慢、不利消化，容易造成悶悶脹脹的感覺，而高糖、生冷寒涼的食物，則對脾胃不益。

▲▼營養師教除濕氣。（圖／Unsplash）

#適度運動

運動能促進全身的氣血循環，活絡代謝，有利體內廢物的排出；若在室內運動，則建議可將門窗適度打開，讓空氣流通、身體排汗。

#善用除濕機

在使用前要記得將門窗緊閉、關好，減少外部空氣對流，以降低室內濕度，但要注意睡覺時不要開。

▲▼營養師教除濕氣。（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

關鍵字：

濕氣, 營養師, 生活習慣, 飲食

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