蘆薈膠可以去痘印？皮膚科醫師解答「痘痘肌4大問題」

▲痘痘是許多人的肌膚困擾，皮膚科醫師分享4大知識教你抗痘。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、IG@innisfreeofficial

說到最多人困擾的肌膚問題，應該就是痘痘、粉刺，但有不少人對於痘痘問題，只知道做清潔、用抗痘保養品。知名皮膚科醫師廖苑利就分享關於痘痘的4大知識，幫你解答為何常長痘、用蘆薈膠能否去痘印等疑惑，尤其痘痘肌要忌口的食物很重要，痘痘肌人快來學。

＃為何會一直長痘？

如果只是偶爾長痘，可以點塗一點痘痘膏，如果使用祛痘護膚品效果不好，有可能是其他問題，比如玫瑰痤瘡、唇周皮膚炎等，甚至是身體內部的荷爾蒙分泌問題，像是多囊性卵巢症候群，需要去給專業醫師診斷。

＃可以用蘆薈膠去痘印？



蘆薈膠對痘痘有一些些鎮定作用，但沒有去痘印的效果。

＃痘痘肌可以化妝嗎？



廖醫師建議，痘痘肌最好不要常化妝，尤其是痘痘問題在比較復發嚴重的時候就應該避免化妝，化妝品的粉質更可能會刺激痘痘發炎增多、加重。

＃痘痘肌有飲食需要忌口嗎？



高油、高糖食物一定要避免，還有牛奶、乳製品也要避免大量攝入，都會促使油脂分泌量增多，進而容易冒痘或使痘痘情況加重。

除了少吃這些容易刺激皮膚產生過多油脂的食物，廖醫師先前也曾分享過，可多吃新鮮蔬果、富含膳食纖維的食物，有利於減少皮脂腺分泌，淡化痘印，幫助傷處快速癒合。另外，還推薦喝像是菊花茶、紅豆薏仁茶等花茶，幫助清熱、消炎，消腫去痘並預防痤瘡。

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