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皮膚科醫師教「正確補塗防曬」　簡單3步驟補完也不糊妝

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▲▼皮膚科醫師教正確補塗防曬3步驟 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教正確補擦防曬方式。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

大家都知道防曬要補塗，但有時候臉上有上妝，不知道該如何補擦？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享帶妝時的正確補塗防曬方法，只要5分鐘、簡單3個步驟，就能完美補防曬又補妝，不怕卡粉或糊妝。

▲▼ 皮膚科醫師教正確補塗防曬3步驟 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼ 皮膚科醫師教正確補塗防曬3步驟 。（圖／翻攝小紅書）

Step 1：擦汗＋吸油

用乾淨的紙巾輕拍額頭、人中等出汗局部，接著用麻質吸油面紙去除臉上的多餘油脂。李醫師建議，可以用隨身攜帶的粉撲而不是直接用手來按壓吸油面紙，這樣會更均勻，更不容易脫妝，且可著重在額頭、鼻子、蝴蝶區及下巴等臉部突出的地方，按壓吸油，還有眉毛上方也不要忘記。

▲▼ 皮膚科醫師教正確補塗防曬3步驟 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼ 皮膚科醫師教正確補塗防曬3步驟 。（圖／翻攝小紅書）

Step 2：用噴霧補充水分、降低熱感

選擇適合自己的保濕噴霧來降低熱感，輕輕噴到不脫妝的程度後，注意不要自然風乾，可用粉撲拍打吸收，避免皮膚水分隨著噴霧一起蒸發，越噴越乾。

如果妝容已經很明顯有毛孔起皮、卡粉和口罩痕跡時，直接用氣墊補妝，底妝會像是麵團一樣黏在一起，卡粉更明顯，所以最好先將脫妝、卡粉等部位擦掉再塗。可用棉花棒沾取乳液或乳霜，擦拭脫妝、卡粉部分，讓其中的油份幫助溶解妝容和皮脂。擦乾淨後，再薄塗一層乳液乳霜來保濕。

▲▼ 皮膚科醫師教正確補塗防曬3步驟 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼ 皮膚科醫師教正確補塗防曬3步驟 。（圖／翻攝小紅書）

Step 3：防曬霜補塗

補塗防曬乳時，不用全臉都塗，沒有脫妝的部分其實防曬沒有掉多少，只需要補塗擦掉的局部就足夠了。挑選合適自己膚質、質地好的防曬產品，在先前擦汗吸油或擦拭脫妝卡粉的局部，像是額頭、鼻翼、人中、顴骨等，薄塗幾次吸收就行。

最後，再用粉撲取少量氣墊粉餅，在需要補妝的部位和界線處薄薄塗開，用餘粉帶過下巴和鼻子，再輕拍一層控油的粉餅或蜜粉就完成。

►皮膚科醫師曝「防曬乳致痘真相」！依長痘階段決定是否塗防曬

►擦錯等於浪費錢！皮膚科醫師教「正確防曬」5要點　用量太少也NG

►蘆薈膠可以去痘印？皮膚科醫師解答「痘痘肌4大問題」

關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 防曬乳, 補塗, 補擦, 正確, 用法, 步驟, 皮膚科醫師, 醫生

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