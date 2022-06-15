雷達表錶鏡刻紋點出季節　黃陶瓷錶搭太陽刻面迎夏

▲雷達表True Thinline真我超薄系列世界花園合作款Chapter 4 春天，61,900元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雷達表（Rado）自2017年起與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作，將花園和大自然之美融入腕錶創作，今年以四季為靈感，推出True Thinline真我超薄系列世界花園合作款，分別以4個漸層色調搭配刻面錶鏡，展現季節變化與時光流逝的感受。

▲雷達表True Thinline真我超薄系列世界花園合作款Chapter 5 夏天，61,900元。





▲雷達表True Thinline真我超薄系列世界花園合作款Chapter 6秋天，61,900元。



True Thinline真我超薄系列世界花園合作款的四季錶，藉由顏色展現季節意象，選用拋光淺玫瑰色高科技陶瓷腕錶打造春天腕錶，面盤由銀色至淺玫瑰色漸變色彩詮釋冬日後百花齊放的春日氣息；黃色高科技陶瓷搭配太陽紋飾錶鏡刻面，讓人一眼認出是夏季腕錶；而時序入秋，則由拋光橄欖綠高科技陶瓷搭配葉片刻面錶鏡，演繹秋葉飛落景致，最後由雪花圖案刻面錶鏡的白色陶瓷錶象徵冬季。

▲雷達表True Thinline真我超薄系列世界花園合作款Chapter 7冬天，61,900元。

日本品牌Grand Seiko也常將四季美景濃縮於面盤之中，慶祝經典錶款44GS 55周年的紀念限量錶SBGW289，便是將製作Grand Seiko機械錶的「雫石高級時計工坊」所在東北地區常見的春櫻盛開時白雪覆蓋花朵的美景「櫻隱」，運用細膩壓模紋路技術搭配帶有銀白的淡粉色調，於錶面展現白雪與櫻花共存的夢幻景致。

▲Grand Seiko將春日「櫻隱」景色濃縮於44GS 55周年紀念限量錶款SBGW289，155,000元。（圖／Grand Seiko提供）



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