減齡的秘密！「童妍針」重啟膠原蛋白增生改善肌膚老化

▲凍齡話題持續，不少民眾透過醫美保養幫助肌膚回到健康狀態。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

時隔36年，湯姆克魯斯回歸主演電影續集《捍衛戰士2》，有眼尖網友發現，即將滿60歲的湯姆克魯斯，魅力不減當年，過去曾有美國醫師推測阿湯哥的年輕秘訣，疑似是與風靡全球超過20年的「童妍針」有關。

台中/二林 四季皮膚科黃勇學醫師表示，「老化是全面性的，從最表淺的真皮層到最深層的骨架都會改變，隨著年紀越大，骨骼與脂肪會漸漸流失，筋膜層鬆弛、膠原蛋白流失，連帶就是會出現鬆、垮、垂跟紋路的一個問題。可以選擇來自歐洲的童妍針，漸進刺激自體膠原蛋白增生，顯著拉提、緊緻、豐盈肌膚與臉部線條，改善肌膚老化問題，是許多貴婦名媛和愛美女性，選擇定期保養的一個療程。」

▲▼童妍針刺激膠原蛋白增生，改善肌膚老化、細紋問題。（圖／記者鄭遠龍攝）

越來越多民眾，透過醫美微整形改善老化狀態，從最關鍵的膠原蛋白補充做起，達到視覺減齡效果，台中/二林 四季皮膚科黃勇學醫師表示「來自歐洲的童妍針，目前唯一美國FDA核准的正宗膠原蛋白增生劑產品，主要成份是聚左旋乳酸，它可以有效刺激20倍以上的膠原蛋白增生，可以增加肌膚厚度、讓紋路消失，達到全面性的拉提與緊緻，效果可維持超過兩年。」

台中/二林 四季皮膚科美學總監安喬老師表示，「自古以來我們東方人最重要的保養方式，不管是魚翅、花膠、燕窩，最重要都是在補充優質的膠原蛋白，但是經過食補消化吸收之後，能留下來到臉上的非常非常有限，所以我們還是建議用童妍針來補充膠原蛋白，因為童妍針是刺激膠原蛋白增生效果自然，而且優雅符合我們東方的審美需求。」

▲台中/二林 四季皮膚科美學總監安喬老師表示，童妍針刺激膠原蛋白增生效果自然、優雅，符合東方的審美需求。

（圖／記者鄭遠龍攝）

醫師也提醒，進行療程前一定得先做足功課，台中/二林 四季皮膚科黃勇學醫師表示，「童妍針的注射技術門檻非常高，術後效果是有賴於醫師的技術與經驗，提醒我們的消費者一定要尋求，原廠認證的醫師，而且在療程前一定要跟醫師，做詳盡的溝通，以確保術後滿意度。」

▲醫師提醒民眾，進行療程前一定要和專業醫師充分溝通。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了挑選有合格認證且經驗豐富的醫師外，記得選擇品質穩定、有認證的產品，高效保養才能美得安心。