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FRED彩虹心墜子挺多元平權　一件珠寶驚喜變出16種風貌

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▲▼ Swarovski,FRED 。（圖／公關照）

▲FRED Pretty Woman Hypnotic Rainbow炫彩翻轉項鍊4,646,900元。（圖／Fred提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

六月是一年一度的同志驕傲月（Pride Month），在愛之前人人平等，不少精品與時尚品牌融入彩虹設計響應LGBTQ+多元包容的精神。法國珠寶品牌FRED最新Pretty Woman Hypnotic Rainbow 炫彩項鍊、Force 10 Color Crush繽紛手鍊的以彩虹色調完美呼應，令人驚喜的炫彩項鍊的心形可翻轉，變出16種不同組合。

▲▼ Swarovski,FRED 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski,FRED 。（圖／公關照）

▲FRED炫彩翻轉項鍊心形墜分為4層可自由翻轉，變出多達16種樣貌。

FRED炫彩項鍊的心形墜一面密鑲美鑽，另一面則鑲嵌舒俱徠石、青金石、綠松石、孔雀石、黃瑪瑙、橙玉髓、珊瑚及粉紅色蛋白石構成彩虹色調，由一枚鑲鑽夾子固定4個心形分層，每層可依喜好翻轉，因此可組合出16種樣貌，搭配鑲嵌粉紅色藍寶石、紅寶石、錳鋁石榴石、黃色藍寶石、祖母綠、帕拉伊巴碧璽、藍色藍寶石和紫水晶的頸鍊，更添華麗。

▲▼ Swarovski,FRED 。（圖／公關照）

▲FRED Force 10 Color Crush玫瑰金彩色寶石繽紛手鍊（左）469,600元，大型款678,700元。

經典Forece 10系列也以彩虹新色吸引目光，FRED推出Force 10 Color Crush繽紛手鍊，鍊扣鑲有粉紅色藍石、紅寶石、錳鋁榴石、紫水晶、藍寶石、黃色藍寶石、碧璽、沙弗萊石與海藍寶石，可選搭玫瑰金或白金Color Crush 繽紛鍊繩，或配上經典彩色線條編織的繩索，洋溢青春氣息。

▲▼ Swarovski,FRED 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴施華洛世奇Millenia項鍊23,000元，Chroma個性戒指12,000元。

同場加映
施華洛世奇（Swarovski）由創意總監Giovanna Engelbert操刀設計的時髦首飾，透過不同切割方式與豐富色彩，輕鬆穿搭出支持LGBTQ+的彩虹色調，特別是Millenia系列項鍊可相互串連的設計，讓穿戴更自由也更多變；若想省去混搭時間，Gema夾式耳環與手環即彩虹元素於一身，單戴就很搶眼。

▲▼ Swarovski,FRED 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴施華洛世奇首飾，虹彩效果十分吸睛。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ Swarovski,FRED 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski,FRED 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇Gema夾式耳環（左）16,000元， Gema手鍊7,450元。

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關鍵字：

FRED, Swarovski, 施華洛世奇

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