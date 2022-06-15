木村光希比基尼照洩「19歲超強肉體」　影片藏火辣亮點：原來很有料！

記者王則絲／台北報導

日本巨星木村拓哉二女兒木村光希（Koki）最近面對鏡頭越來越大方，不吝嗇將訓練有成的身材展露出來。木村光希近日在IG上便Po出了大尺度的比基尼泳裝照，神仙比例的長腿以及炸裂腹肌全放送，影片中更洩漏意外有料的上圍，罕見擠出胸前深溝，19歲超強肉體令人看傻。

▲木村光希IG放送比基尼照。（圖／翻攝自IG@koki）



木村光希身為「日本最強新二代」，身上握有眾多品牌代言與贊助，其中也包括了高端精品Loro Piana。

木村光希在貼文中穿上Loro Piana首次推出的泳裝系列，由高性能的針織面料製成，為兩截式的比基尼款式，乍看之下樸素且普通，不過在剪裁設計上呈現了高級感，細肩平口抹胸的寬度特意做窄，讓露出的肌膚更多，高腰泳褲則收在腰部最細位置，拉長腿部線條之餘也凸顯纖腰曲線，讓本來就毫無贅肉的木村光希身形比例又顯得更好了，而她也在外頭罩上一件白色襯衫，才不那麼害羞露骨。

不過在木村光希貼文中的最後一個影片中藏有火辣亮點，只見她在轉身示範時，不經意擠出了胸前的深溝，是她十分罕見的超大尺度，由於平時穿衣較保守，因此讓不少人赫然發現原來她身材這麼有料。

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