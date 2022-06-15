ZARA夏季折扣今晚開跑！　度假風洋裝、時髦背心190元起

記者王則絲／台北報導

酷辣炎熱的夏季已然到來，你的衣櫃裡能應付高溫的服裝夠嗎？這個夏天還沒能好好添購新裝的朋友們，這邊有個好消息要與你分享，ZARA即將在今（15日）晚間正式展開「春夏折扣季」，平均有六折以上的優惠，必備的基本款T恤、時髦背心甚至只要190元起。

▲ZARA春夏折扣季即將開跑。（圖／翻攝自官網，以下同）



本次ZARA折扣季所納入之單品涵蓋全身上下，且都是最適合現在當季的清涼夏裝，「春夏折扣季」於15日晚間10點在APP、11點在官網搶先開跑，實體門市則是於16日正式推出，而在開始之前，參與特價的品項已事先預告了，以下就一起來看看有哪些好入手的時髦單品。

豔陽高照的熱辣天氣，就是要到山間、海邊享受大自然，而最能融入這些Chill vibes的服裝，絕對是一件漂亮的洋裝，折扣季中度假風的洋裝有非常多的選擇，顏色上也十分豐富，包括可愛的蛋糕裙、性感露腰裝和舒適的針織質感裙⋯⋯。

今年夏天的流行趨勢圍繞在可愛背心上頭，歐美風馬甲式的小背心是Y2K風的標配，顯身材的設計任誰都能一秒化身性感小妞，而手鉤感的針織背心亦是大勢單品，可單穿也能當外罩，是層次感穿搭的好幫手。

衣櫃中不可缺少的基本款T恤，因汰換率高每年都必須添購個幾件，本次ZARA折扣季最低190元即可入手簡約好看的素面T恤，此外，成就法式優雅風格的坦克背心、削肩背心，也加入特價行列。

夏季必備的鞋款，無疑是透風涼爽的涼拖鞋，其中「露趾穆勒跟鞋」為今年國內外時尚博主們最愛的搭配鞋款之一，無論搭配裙裝或褲裝，踩上瞬間時髦度激升。

與此同時，平價日系品牌UNIQLO、GU也正在舉行「春夏感謝祭」，時間至6月16日止，目前已進入尾聲階段，包括眾多聯名系列、百搭T恤、好評內衣系列、嬰幼兒服裝單品⋯⋯通通加入優惠，現在正是清空購物車的好時機！