湯姆克魯斯《捍衛戰士》戴的墨鏡再度火紅　經典品牌小故事帶你認識

文／Dappei

動作巨星湯姆克魯斯的經典電影《捍衛戰士》第二部《捍衛戰士：獨行俠》預告一出就引起影迷躁動，上映後更是好評如潮，引起熱烈討論，其中經典造型「飛行外套」跟「雷朋墨鏡」更是讓人回憶湧現，當時因為《捍衛戰士》而爆紅的雷朋墨鏡至今依然是熱度強強滾的經典款，這次就來跟Dappei認識「雷朋」這個不論是時尚達人還是街頭潮人都一致認可的眼鏡品牌。

▲《捍衛戰士》的經典造型標配，「飛行外套」跟「雷朋墨鏡」。（圖／翻攝自IG@topgunmovie，下同）

雷朋成立於1937年，是一個美國高端的眼鏡品牌，最開始是眼睛護理產品廠商「博士倫」的子公司，爾後於1999年被全球市佔率最大的「義大利羅薩奧蒂卡集團」併購。

許多物品都是文化的象徵產物，而雷朋墨鏡便是其中之一，當時隨著科技的進步，飛行技術日漸成熟，但同時許多周邊問題也隨之浮現，高空中的烈日與光線造成飛行員的眩目與不適，於是因成功駕駛小型飛機橫跨大西洋而知名的飛行員約翰，便想為飛行員們解決這些問題，與博士倫公司討論研發一種能保護飛行員的眼鏡，而雷朋最知名的Aviator款式就因而誕生了。

這款墨鏡鏡片呈現墨綠色，能有效抵擋高空的眩光，面積很大以確保飛行員的眼鏡受到全方位的保護，備受飛行員認可，也因此被美國空軍正式採用並命名為「領航者」，而Ray-Ban中的RAY之意為「眩光」，BAN則為「阻擋」，品牌Ray-Ban因此而生。

雷朋有許多款墨鏡，但就算無數新款式的推出，都無法超越「Wayfarer」及「Aviator」這兩個款式，而原本就是專為飛行員設計的Aviator推出時，便因為飛行員們著制服配戴Aviator的帥氣英姿而成為飛行員的經典形象，另外，世界知名的麥克阿瑟將軍也是Aviator愛好者之一，如此又將這款Aviator的知名度推向更高峰。

八零年代之時，阿湯哥的《捍衛戰士》又讓雷朋Aviator開始在世界瘋狂，受歡迎的程度甚至讓「美國流行文化協會」為其頒發了設計大獎，足以見得雷朋不但是流行單品，更是文化象徵，除了阿湯哥，世代級天王麥可傑克森也是 Aviator的愛好者。想必看完《捍衛戰士：獨行俠》後，你是否也心癢難耐想入手同款，以下盤點電影中夯款，百搭又實用，激起內心叛逆因子！

◼ AVIATOR│型號 RB3025：飛行員專屬，80 年代潮流風潮

此款是最具標誌性的經典爆款，以包邊金屬框架結合上闊下窄的弧度設計，不僅是湯姆克魯斯在劇中的愛用款，也是女神卡卡為主題曲獻唱時的配戴款，率性流線設計一戴上瞬間氣勢直升，展現無懼精神。

◼ NEW WAYFARER│型號 RB2132：獨特方框設計、霸氣宣告最 real 風格

劇照中葛倫·鮑威爾這次圈粉無數，搭配的Ray-Ban雷朋招牌方框墨鏡更是讓劇迷的尖叫款！由經典款wayfarer徒步旅行者發想，較經典款精小且低調的矩形鏡框將現代與復古完美揉和。

◼ Caravan│型號 RB3136：簡潔俐落的中性魅力

喬納森·丹尼爾·漢姆與麥爾斯·泰勒的經典caravan流浪者款，幾何弧形將俐落框架融合柔和線條，搭配玻璃鏡片與纖細鏡框襯托視覺重點，讓整體充滿細膩美感，大鏡面更能巧妙修飾臉型、抵擋紫外線，是百搭不挑人的親民款！

◼ 女款 | 型號 RB2180：夏日清爽的中性氣息

摩妮卡·巴巴羅佩戴雷朋特有的女性框架，也是夏季大勢的透明感琥珀鏡架，以經典圓形鏡片佐以獨特的鉚釘點綴，採用漸變有色鏡片讓搭配更多變，中性款式男女都帥氣百搭，簡單穿搭就能超顯時髦。

Dappei 結語：

沒有想到一副太陽眼鏡居然經典到被頒發文化獎項，實在太不可思議了，而且因為飛行員的淵源也好有趣，跟麥克阿瑟將軍配戴同款墨鏡有種非常奇妙的感覺！

文字編輯：Sofie

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