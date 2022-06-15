【廣編】格蘭路思2022台灣限定「單桶原酒」　開創雪莉桶新思路

圖、文／格蘭路思提供

格蘭路思自1879年以來，始終秉持著百年傳承工藝結合創新技術演進釀製威士忌；口感滑順細膩，略帶花香的單一麥芽威士忌，是由藝術家般的釀酒師悉心打造而成。格蘭路思在核心酒款品項屢獲世界各大烈酒比賽大獎後，接著以印象派藝術作品為主題，推出2022年台灣限量版「雪莉單桶印象」系列單桶原酒，更跨界「元宇宙」熱潮，全台首發序號單桶NFT空投，讓單桶原酒不僅為臻藏逸品更是數位藝術珍藏品。

本次台灣限定更選用印象派大師作品為包裝，風味品味兼具實為新一代威士忌珍藏首選。格蘭路思2022帶來限量版「雪莉單桶印象」系列，15、16、18年三款單一麥芽威士忌原酒記錄著各自橡木桶在酒窖存在的時光，歷經十幾年的歲月淬煉，用原始天然的酒色、迷人的風味與獨特的雪莉印象留下永遠無法被複製的片刻，隸屬於一段不再復往的時光。「雪莉單桶印象」系列全為100％初次雪莉桶威士忌，是威士忌酒饕必收藏的珍貴品項。

格蘭路思此次更跨足元宇宙，與知名NFT交易平台Polygon合作推出限量NFT，開創新思路。只要在2022/6/10-7/10參觀「雪莉單桶印象3D線上藝廊」，並加入成為『臻藏雪莉會所』LINE好友，格蘭路思將於8/15公告最終限量NFT得獎者。每款NFT單獨序號都具備桶號與瓶號，展現藝文與威士忌跨界的數位藝術收藏價值。