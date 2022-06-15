fb ig video ETtoday search mobile

【廣編】格蘭路思2022台灣限定「單桶原酒」　開創雪莉桶新思路

>

▲▼格蘭路思

圖、文／格蘭路思提供

格蘭路思自1879年以來，始終秉持著百年傳承工藝結合創新技術演進釀製威士忌；口感滑順細膩，略帶花香的單一麥芽威士忌，是由藝術家般的釀酒師悉心打造而成。格蘭路思在核心酒款品項屢獲世界各大烈酒比賽大獎後，接著以印象派藝術作品為主題，推出2022年台灣限量版「雪莉單桶印象」系列單桶原酒，更跨界「元宇宙」熱潮，全台首發序號單桶NFT空投，讓單桶原酒不僅為臻藏逸品更是數位藝術珍藏品。

本次台灣限定更選用印象派大師作品為包裝，風味品味兼具實為新一代威士忌珍藏首選。格蘭路思2022帶來限量版「雪莉單桶印象」系列，15、16、18年三款單一麥芽威士忌原酒記錄著各自橡木桶在酒窖存在的時光，歷經十幾年的歲月淬煉，用原始天然的酒色、迷人的風味與獨特的雪莉印象留下永遠無法被複製的片刻，隸屬於一段不再復往的時光。「雪莉單桶印象」系列全為100％初次雪莉桶威士忌，是威士忌酒饕必收藏的珍貴品項。

格蘭路思此次更跨足元宇宙，與知名NFT交易平台Polygon合作推出限量NFT，開創新思路。只要在2022/6/10-7/10參觀「雪莉單桶印象3D線上藝廊」，並加入成為『臻藏雪莉會所』LINE好友，格蘭路思將於8/15公告最終限量NFT得獎者。每款NFT單獨序號都具備桶號與瓶號，展現藝文與威士忌跨界的數位藝術收藏價值。

關鍵字：

格蘭路思, 威士忌, 雪莉桶, NFT

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝

看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝

皮膚癢、常有痰？營養師教你「4招」緩解體內濕氣

皮膚癢、常有痰？營養師教你「4招」緩解體內濕氣

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

第一眼看見什麼？看出你最容易在愛情、人情還是錢財上吃虧？ 「不輕易說愛你」星座Top 3 ！　冠軍感情最慢熱，行動證明天長地久 168減重「這時段」效果最好　減肥停滯人必看 一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？ 韓妞都在做的「頭髮護理」2大秘訣！頭皮3點穴位按摩很重要 木村光希比基尼照洩「19歲超強肉體」　影片藏火辣亮點：原來很有料！ 「最做自己」星座Top 3 ！第一名不管別人反對，活出理想的樣子

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面